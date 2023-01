Desempregado se emociona ao saber que ganhou R$ 50 mil na Nota Fiscal Amazonense

Kleiton Chagas ganhou o prêmio principal da campanha Nota Fiscal Amazonense

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), realizou hoje (18), o sorteio especial da campanha Fiscal Amazonense. Os nomes dos sete sortudos, assim como das instituições sociais apadrinhadas pelos ganhadores, foram conhecidos durante a transmissão ao vivo pela TV e Rádio Encontro das Águas.

O presidente do Sistema Encontro das Águas, Oswaldo Lopes, abriu o evento agradecendo ao público que tem participado intensamente da campanha. “A Nota Fiscal Amazonense está próximo de atingir 500 mil CPFs cadastrados. Isso mostra o reconhecido da população. No início, muita gente resistia e não participava. O tempo mostrou que colocar o CPF na nota só traz benefícios. Estão de parabéns o governo, representado pelo governador Wilson Lima; a Sefaz, representada pelo secretário Alex Del Giglio e todas as pessoas que ajudam a combater a sonegação e a arrecadar os recursos que o estado tanto precisa”, ressaltou o presidente.

O coordenador da NFA, auditor fiscal Augusto Bernardo Cecílio, enfatizou o crescimento da campanha desde o ano de 2015, quando entrou em vigor. “Nos quase oito anos da campanha, já sorteamos 32.878 prêmios. Foram 270.960.384 notas fiscais registradas. A disseminação do conceito de cidadania fiscal tem crescido entre os adultos e também entre as crianças. Qualquer pessoa pode participar, inclusive bebês, basta ter CPF e se cadastrar no site, nfamazonense.sefaz.am.gov.br e colocar o CPF nas compras. Se for bebê, os pais podem fazer isso”, explicou o coordenador.

O coordenador da Nota Premiada, campanha da Prefeitura de Manaus, auditor fiscal Edson Fernandes, enfatizou que não há impedimento do cidadão de participar dos sorteios tanto do município quanto do estado. “Quem compra produto, recolhe o ICMS e participa da campanha NFA. Quem contrata serviço, recolhe o ISS e concorre aos prêmios da prefeitura, que variam de R$ 1 mil a R$ 20 mil“, explicou Edson Fernandes.

Ganhadores

O ganhador do prêmio máximo, R$ 50 mil, foi Kleyton Chagas da Silva. Ao receber a ligação da equipe da campanha Nota Fiscal Amazonense informando que a sorte tinha chegado para ele, mal conseguia falar. “Senti uma emoção grande quando recebi a notícia. Fico grato a Deus. Se eu ganhei, é por que ele sabe das minhas necessidades”, disse.

Kleyton está desempregado e vive de trabalhos temporários, conhecidos como ‘bicos’. O dinheiro será usado para pagar contas e proporcionar mimos para a esposa e para a filha de seis anos. Ele apadrinhou a Associação Amigos dos Autistas do Amazonas (AMA), que receberá R$ 20 mil.

Ganharam R$ 10 mil Gicele de Jesus Maciel, Bárbara Brenda Travasso Pereira, Lucas Barbosa Arruda, Adriana Aparecida Campos Farias, Suelem Lima da Silva e André dos Santos Pereira. As entidades Casa da Criança e Desafio Jovem Manaus receberão R$ 4 mil cada uma. O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) e Abrigo Coração do Pai ganharam R$ 8 mil cada.

