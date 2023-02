Deputado quer suspender decreto de Lula que dificulta acesso a armas

O deputado federal Sanderson (PL-RS) quer suspender o decreto de Lula que dificulta o acesso a armas e munições. Para o parlamentar o decreto é “ilegal e ilegítimo”.

“ Ultrapassa a seara do Poder Executivo. Só parlamento, só a Câmara e o Senado podem dizer quais circunstâncias e qual o alcance dos CACs no manuseio e na utilização de armas para competições e caça no Brasil”.

Sanderson apresentou nesta sexta-feira (3), um projeto de decreto legislativo para suspender a norma editada por Lula. A proposição já conta com o apoio de 45 coautores.

O gaúcho acredita que Lula quer exterminar com os CACs e clubes de tiros, “que aliás, movimentam milhares de empregos. Só mesmo, alguém que não tem responsabilidade, como o governo Lula, para desfazer e diminuir os atiradores do Brasil”, aponta o parlamentar.

A medida do petista revogou regras mais flexíveis de acesso a armas e munições que haviam sido implementadas no governo Bolsonaro.

Fonte: DIÁRIO DO PODER