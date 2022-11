Deputado Dr. George Lins declara voto pela reeleição de Roberto Cidade

Eleito em 2 de outubro passado com 44.520 votos para seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual George Lins (União Brasil) divulgou vídeo, na manhã desta quinta-feira (10), declarando apoio e voto em favor da reeleição do deputado Roberto Cidade (União Brasil) na Presidência da Mesa Diretora da Casa Legislativa para o biênio 2023/2024.

“Meus amigos, eu quero aqui revelar o meu voto e o meu apoio para ajudar na recondução do nobre colega deputado Roberto Cidade para a Presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas no biênio 2023 e 2024. Eu não tenho dúvidas de que Roberto Cidade continuará conduzindo sempre o Parlamento com equilíbrio e serenidade, que lhe são peculiares, e com certeza, tocando com celeridade os projetos que são de grande relevância para melhorar a qualidade de vida do povo amazonense. É por esse motivo que o meu apoio e o meu voto são para o deputado Roberto Cidade, para que ele possa nos conduzir e melhorar a vida de cada um dos amazonenses. Um abraço. Que Deus abençoe o nosso Amazonas e a todos nós, cidadãos amazonenses”.

*Com assessoria