Deputada e apoiadores protestam no Ibama por liberação de capivara Filó

DA REDAÇÃO – Neste sábado (29), o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, localizado em Manaus, foi palco de uma visita inusitada. A deputada estadual Joana Darc e apoiadores do influencer Agenor Tupinambá foram autorizados a entrar nas instalações do Cetas. A intenção era manifestar apoio à causa da capivara chamada Filó, que se encontra sob cuidados do centro de triagem.

A deputada e seus apoiadores decidiram “acampar” no local e afirmam que não sairão até que Filó seja liberada para retornar ao seu habitat original em Autazes (AM). Joana Darc alega que o animal está sofrendo maus tratos nas dependências do Ibama, classificando a visita como um estresse desnecessário para Filó. Em uma transmissão ao vivo, a parlamentar percorreu as instalações do Cetas e denunciou o que descreveu como “cativeiro” para o animal.

A deputada relata que enfrentou dificuldades no direito à visita, sendo chamada de “doida” por uma servidora do Ibama. No entanto, o órgão ambiental havia garantido previamente que Agenor teria permissão para visitar a capivara durante o processo de reintegração à natureza. A reivindicação de Joana Darc é clara: ela busca o retorno de Filó a Autazes, onde o animal cresceu, para que permaneça em seu habitat natural durante todo o processo legal.

Além disso, o influencer Agenor passou mal durante a visita e precisou ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Agenor foi multado em R$17 mil por maus tratos, abuso e exploração da imagem de animais silvestres. Para arrecadar o valor da multa, ele iniciou uma campanha online que já ultrapassou a marca de R$81 mil em doações até o momento.

A visita inesperada ao Cetas e a luta pela libertação de Filó colocam em evidência a polêmica envolvendo o tratamento dado aos animais no centro de triagem, com Joana Darc destacando as condições precárias do local. O desfecho dessa situação permanece incerto, enquanto a capivara e seu destino continuam no centro das atenções.