Deputada Carla Zambelli aponta arma para homem em SP

A deputada federal Carla Zambelli (PL) sacou uma arma e apontou no meio da rua nos Jardins, área nobre de São Paulo, na tarde deste sábado (29).

Ela atravessou a rua Joaquim Eugênio de Lima com a Alameda Lorena seguindo um homem com a arma em punho. Ele entrou no bar e Zambelli foi atrás. No vídeo, é possível ouvir a deputada gritar: “Deita no chão”.

De acordo com artigo 154-A, “fica proibido o transporte de armas e munições, em todo o território nacional, por parte de colecionadores, atiradores e caçadores no dia das Eleições, nas 24 horas que o antecedem e nas 24 horas que o sucedem.”

“O descumprimento da referida proibição acarretará a prisão em flagrante por porte ilegal de arma sem prejuízo do crime eleitoral correspondente.”

Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, ela disse que foi cercada e agredida por “meliantes” do PT.

“To fazendo um boletim de ocorrência. Eu fui agredida. […} Me empurraram no chão. Um homem negro. Eles usaram um negro pra vir em cima de mim”, diz ela no vídeo.

“Eram vários. Aí eu estava aqui saindo do restaurante, eles tinham visto a gente antes, no vidro aqui, vários homens se aproximaram, uma mulher de camiseta vermelha ficou do lado de lá dando cobertura. Todos eles se evadiram. […] E aí quando me empurrou eu caí, saí correndo atrás dele, falei que ia chamar a polícia, que ele tinha que ficar aqui para esperar polícia chegar. Polícia já tá aqui, ele se evadiu, saquei arma e saí correndo atrás dele. Pedi pra ele parar, ficou com medo, parou dentro de um bar, pedi pra ele esperar, porque eu ia chamar a polícia, e dar flagrante. Ele começou a pedir desculpa, acabamos de filmar pedido de desculpa, falei, pode ir. [Ele] Começou a fazer de novo. Só que aí pessoal tirou ele, eram vários que estavam com ele.”

*Com g1