‘Depois das 18h, ninguém liga, fico só’, diz aos 75, jornalista Marília Gabriela sobre solidão

Marília Gabriela, 75, decidiu abrir mão da vida atribulada com programas na televisão e agenda de eventos. Hoje, a artista vive livre, leve e solta para fazer o que quer e não hora que quiser.

“Estou muito bem. Não sei se dá para acreditar, mas estou tranquila pela primeira vez. Leio, vejo filmes e viajo quando quero. E aí, quando tive vontade de ler e ouvir falar tanto dessa nova gente”, disse ela, em entrevista ao jornal O Globo.

Com os recentes estudos, Gabi ficou curiosa com o surgimento dos influenciadores digitais nas redes sociais e lançou, por conta própria, uma série de entrevistas na internet para apresentar este universo ao público . Nomes como Boca Rosa, MC Cabelinho, Leo Picon, Hugo Gloss, entre outros, bateram um papo com a jornalista.

“Fiquei curiosa em saber quem são essas pessoas, de onde vem o poder extraordinário de ter milhões de seguidores que te amam, te idolatram. Achei todos ótimos”, disse.

Fiquei possuída quando menosprezaram alguns. No meu Instagram, diziam que adoravam minhas entrevistas mas se recusavam a ver essas, especialmente com o MC Cabelinho. São pessoas que não param para pensar que eles devem ter algo de especial para ter tanta gente os seguindo.

Marília Gabriela

A apresentadora agora se jogará novamente no mundo do cinema, teatro e livros para buscar inspirações para a vida. Após altos gastos com a produção da série de entrevistas, ela afirma que só retomará o projeto caso tenha patrocinador.

“Adoro falar com outras pessoas para conhecê-las e para me reconhecer nelas. Acho que o mecanismo que me levou a fazer o que fiz até hoje na vida foi esse de me procurar nos outros. Esse programa, como foi, talvez não faça mais. Se tiver patrocínio — porque é uma brincadeira caríssima — sou capaz de fazer novas entrevistas. Mas com outro tipo de gente.

No próximo dia 31 de março, Marília Gabriela irá celebrar 75 anos e tem experimentado o gostinho da solidão sem os filhos em casa e vivendo a solteirice. Ela, no entanto, conta que encontro outras formas de buscar o prazer sem a necessidade de ter alguém.

Em todas essas atividades que resolvi fazer na vida. Fico bem com as meninas (que trabalham comigo). Depois das 18h, ninguém me liga, fico só. Nas viagens sinto prazer. Quando os filhos se reúnem, é uma maravilha, teatro é outro prazer”, confidencia Marília Gabriela.

Com informações da Coluna Splash