Dentista revela motivo de sorriso ‘branco demais’ de Firmino

Roberto Firmino foi um dos grandes nomes do Liverpool nas últimas temporadas e seu futebol rendeu algumas convocações para a Seleção Brasileira, bem como para a Copa do Mundo de 2018. Após vestir a amarelinha, um ponto chamou a atenção de diversos brasileiros: o sorriso mega-branco do jogador.

Robbie Hughes, dentista do brasileiro na cidade de Liverpool, na Inglaterra, falou sobre seu contato com o camisa 9, que vai deixar o time inglês após o fim da temporada europeia em junho. Aos portal The Athletic, Hughers detalhou a origem do sorriso bem branco de jogador.

O sucesso da ‘branquitude’ do atacante, fez com que até companheiros de time como Sadio Mané e o técnico Jurgen Klopp, aderissem aos serviços do profissional.

O dentista criou facetas de porcelana personalizadas para Firmino em 2016 e assim, o atacante pediu para retocar seu sorriso. O brasileiro então quis que seus dentes ficassem mais claros do que todas as opções brancas disponíveis.

“Bobby (Firmino) veio me ver pela primeira vez no Dental Excellence (consultório) em 2016. Ele foi apresentado a mim por Lucas Leiva, junto com Philippe Coutinho. Bobby estava procurando retocar o sorriso, e escolhemos fazer umas facetas de porcelana. Ele queria que elas fossem muito brancas, mais do que as mais claras disponíveis, então criamos uma cor super-branca para ele”, afirmou.

“Poucos pediram isso antes, mas desde que Bobby fez, por anos os meus pacientes vêm e pedem os ‘brilhantes do Bobby’. Tenho visto Bobby e sua família com frequência durante seu tempo em Liverpool. Tem sido um prazer cuidar deles e não podemos agradecê-los o bastante por confiar em nós”, argumentou.

Firmino, que ingressou no Liverpool em 2015, jogou ao lado de Mohamed Salah e Sadio Mane como parte de um prolífico trio de ataque sob o comando do técnico Jurgen Klopp. Ele marcou 80 gols em 254 jogos da liga e se tornou um ídolo dos torcedores.

O jogador de 31 anos, no entanto, não joga desde meados de abril devido a uma lesão muscular e está lutando para estar apto para o que será uma despedida emocionante contra o Aston Villa no sábado, em seu último jogo em Anfield nesta temporada.

“Sou um grande torcedor do Liverpool e foi ótimo ver meu trabalho em campo ao longo dos anos em momentos históricos, como ganhar a Liga dos Campeões, a Premier League, e as comemorações que vieram depois. Bobby foi um ativo fantástico para o time. Ele é único em termos como executa a função de camisa 9. Ele frequentemente foi a cola que uniu tudo, com seu trabalho duro no ataque e na defesa. Que contribuição ele deu! Deixará muita saudade. Muita sorte no futuro, Bobby”, concluiu.

*Com informações de Terra