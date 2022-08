Delegado federal morre durante operação contra desmatamento no Mato Grosso

A Polícia Federal está de luto. O delegado Roberto Moreira da Silva Filho, 35 anos, natural de Brasília (DF), morreu durante a operação Onipresente, realizada entre a noite dessa sexta-feira e madrugada deste sábado, no Mato Grosso. A ação tem como objetivo acabar com o desmatamento em terras indígenas.

No município de Aripuanã, a equipe policial abordou um caminhão carregado de madeira e o motorista quase atropelou os agentes na fuga. Os policiais federais efetuaram então os disparos contra o veículo. Um dos tiros dados pelo delegado ricocheteou no caminhão e atingiu a cabeça dele.

Responsável desde setembro do ano passado pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico (Delemaph) no Mato Grosso, o delegado Roberto Moreira da Silva Filho ingressou na Polícia Federal em dezembro de 2020 e sempre atuou na área dos crimes ambientais.

Em um grupo interno, a instituição manifestou “as mais profundas condolências à família e aos amigos do estimado colega, que tanto engrandeceu a Polícia Federal com sua dedicação e companheirismo”.

Na manhã deste sábado, uma equipe de peritos da PF estava em Aripuanã, com ajuda do helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

*Com Correio do Povo