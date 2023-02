Defesa de Ibaneis Rocha pede ao STF que ele reassuma o cargo

A defesa do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) , pediu ao Supremo Tribunal Federal ( STF ) o “imediato retorno” do político ao cargo. O pedido foi feito na última quinta-feira (9), após a Polícia Federal divulgar as mensagens do celular do emedebista .

Os advogados de Ibaneis utilizam da justificativa a determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes , em soltar ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira.

Segundo o ministro, embora Vieira estivessem exercendo o cargo de chefe da Polícia Militar, ele “não teria sido diretamente responsável pela falha das ações de segurança”.

“Ora, se para quem está diretamente na chefia da tropa esta lhe falta, com maior razão de ser não se pode dizer que o governador, que está mais distante da tropa, se omitiu no comando desta”, diz a defesa de Ibaneis.

O documento ainda menciona o relatório da PF sobre Ibaneis não ter sido omisso nos atos golpistas de 8 de janeiro . O pedido ao STF diz que o governador “atuou concretamente, antes do dia dos fatos, para desmobilizar os acampamentos que se encontravam na frente dos quartéis”.

Os advogados defendem também que Ibaneis “pautou a sua conduta nos informes recebidos dos subordinados com atribuição específica sobre a segurança pública” e que tomou atitude “tão logo tomou conhecimento que atos criminosos estavam ocorrendo na Praça dos Três Poderes, adotou medidas enérgicas para conter o vandalismo e prender os responsáveis”.

Afastamento do cargo

Na madrugada do dia 9 de janeiro, Alexandre de Moraes, decidiu afastar o atual governador do Distrito Federal do cargo por 90 dias. O ministro do STF tomou a decisão no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos, do qual é relator, ao analisar um pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e da Advocacia-Geral da União sobre o caso

Segundo o ministro, os atos golpistas ocorridos em Brasília na tarde de 8 de janeiro tiveram a consentimento do governo do Distrito Federal, já que a ‘organização’ era conhecida das forças de segurança e do governador.

No dia 13 de janeiro, Ibaneis Rocha prestou depoimento espontâneo a Polícia Federal. O governador declarou que ficou “absolutamente surpreendido” com a falta da resistência da Polícia Militar do DF (PMDF).

