Retomando às atividades do Executivo municipal, o prefeito de Manaus , David Almeida, entrega, nesta segunda-feira (20), às 10h, o novo complexo esportivo do bairro Armando Mendes, na zona Leste da capital, totalmente reformado. A obra, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), contemplou a reforma da quadra coberta, do campo de areia e da praça, além da construção de novos quiosques e banheiros, oferecendo uma nova e moderna infraestrutura acessível a toda a comunidade.