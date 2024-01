O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta segunda-feira, 29/1, uma vistoria na ecobarreira implementada no igarapé entre as avenidas Beira-Rio e Beira-Mar, no bairro Coroado, na zona Leste da capital amazonense. A ação é um projeto-piloto e faz parte das iniciativas da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), de limpeza e preservação dos igarapés da cidade.

Na oportunidade, o chefe do Executivo municipal também determinou o início de serviços de limpeza e infraestrutura no entorno do igarapé para a recuperação total da área.

“Esse é um trabalho fantástico que está sendo feito com ecobarreiras naturais, que é um projeto-piloto que nós vamos levar para os demais igarapés da cidade de Manaus. Após o Carnaval, a gente vai entrar aqui nessa área fazendo a sarjeta, melhorando as muretas, recuperando essa área para devolver o paisagismo para o bairro Coroado. Vamos entrar também com limpeza, recapeamento de ruas, um trabalho que a prefeitura tem de poder melhorar a qualidade de vida do povo da nossa cidade”, assegurou Almeida.

O modelo, que já é utilizado com sucesso em diferentes Estados, consiste em uma estrutura, em forma de “grade” flutuante, capaz de conter resíduos sólidos, concentrando o lixo em uma única área, principalmente as garrafas PET. Uma vez retido, o lixo é recolhido e removido de maneira adequada.

O idealizador do projeto, ativista social e ambiental, Manuel Ademar, popularmente conhecido como “Mazinho da Carbrás”, explicou que a implementação conta com cinco etapas.

“O igarapé do Coroado era um dos igarapés mais sujos de Manaus e nós começamos esse trabalho há três anos. Na primeira fase foi realizada a retirada de lixo, em seguida, a conscientização dos moradores, e arborização com plantas próprias para igarapé, após isso fizemos a instalação de uma ecobarreira diferenciada com dois filtros naturais com pedra e uma estação de tratamento d’água com muriru”, disse.

Mais serviços

Além do projeto socioambiental, as equipes da Semulsp realizam a limpeza de toda a área, com serviços de capinação e retirada dos resíduos. “Esse é um trabalho que será expandido para outros igarapés da cidade e se faz necessário para a população, que sofre há anos com a falta de limpeza desses igarapés. Com certeza essa iniciativa vai mudar mais ainda a cara da nossa cidade”, completou o titular da Semulsp, Sabá Reis.

A área no entorno do igarapé também será totalmente reestruturada com serviços executados por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

“O prefeito David que já tem feito muito pelo Coroado, também determinou que nós fizéssemos a revitalização das calçadas, meio-fio e sarjetas, e refizesse uma nova mureta e também o restabelecimento dos seus alambrados. Trabalharemos nessa transversalidade, as secretarias se falam, se comunicam e trabalham para o bem maior da população”, afirmou o titular da Seminf, Renato Junior.