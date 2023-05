David Almeida vistoria cinco obras e destaca transformação em diversas zonas da cidade

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou hoje (5), uma série de vistorias em ações da gestão municipal em diferentes zonas da capital amazonense. As obras vão ajudar a impulsionar diversos setores, como Educação, Saúde, Economia e Esportes, transformando, assim, a vida da população.

“Estamos realizando obras em todas as zonas da cidade. A nossa gestão tem esse olhar diferenciado com a população, uma vez que sabemos que, por muitos anos, as periferias foram esquecidas. Agora, essas pessoas são vistas pela Prefeitura de Manaus e vão receber a atenção devida. Com essas obras, levamos dignidade e damos mais um passo rumo a transformação completa de Manaus”, enfatizou Almeida.

Ao lado do titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, o chefe do Executivo municipal acompanhou os últimos detalhes da revitalização da praça de alimentação e o Centro de Esporte e Lazer (Cel) do Dom Pedro, localizado na zona Centro-Oeste. Os espaços devem ser entregues em até 30 dias.

Logo depois, David foi ao Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, onde servidores da Semulsp recuperam o chafariz da rotatória do Mindu. O ponto está desativado desde sua inauguração.

Dando sequência às fiscalizações, o prefeito de Manaus visitou o canteiro de obras da passarela que será implantada em frente ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), na avenida Efigênio Sales. A obra é realizada em parceria com o órgão fiscalizador e faz parte de uma grande intervenção viária, que contará também com a duplicação da via.

Já na zona Leste, David Almeida conheceu as novas instalações do Micro Distrito Industrial de Manaus (Dimicro), no ramal do Brasileirinho, que foi totalmente revitalizado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

O espaço funcionará como incubadora de novas empresas dos ramos industrial e tecnológico, estruturado com 29 galpões, entre 94,08 e 235,78 metros quadrados, que serão equipados com aparelhos inovadores e essenciais para o desenvolvimento dos negócios. A partir do funcionamento total do local, a expectativa é de que sejam gerados mais de 400 empregos diretos.

O último local vistoriado foi o conjunto Braga Mendes, na zona Norte, onde a prefeitura constrói uma Unidade Básica de Saúde (UBS), a ser concluída até o fim deste ano, e uma creche, que já será inauguração em junho.

Com informações da Semcom