David Almeida se reúne com lideranças da pesca esportiva e destaca potencial de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, afirmou hoje (29), que não irá poupar esforços para transformar a capital amazonense em referência mundial na pesca esportiva. A declaração foi feita durante encontro com o pescador profissional e apresentador de televisão, Nelson Nakamura, um dos principais nomes da modalidade no Brasil.

“Lançamos um dos maiores eventos de esporte de aventura, o ‘Manaus Adventure’, que irá impulsionar o turismo esportivo e de aventura na nossa região. Dentro desse programa, temos a pesca esportiva. Sabemos o potencial da modalidade e o quanto ela gera de recursos para o nosso estado. Agora, a Prefeitura de Manaus está investindo no turismo de pesca para que possamos transformar a nossa cidade na ‘Meca’ da pesca esportiva”, enfatizou Almeida.

A realização da 1ª edição da Copa Brasil de Turismo de Pesca Esportiva foi um dos temas em destaque durante o encontro. O evento, que faz parte do projeto de turismo esportivo “Manaus Adventure 2022”, será a maior programação de esporte de aventura integrado no coração da Amazônia, de 14 a 16 de outubro. O lançamento oficial aconteceu na última quarta-feira (27), no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste.

Além da pesca esportiva, o “Manaus Adventure 2022” contará ainda com a 1ª edição do Circuito Internacional de Natação em Águas Abertas; a 1ª edição do Jungle Adventure Sport; a 8ª edição do Torneio Esportivo Amigos do Tarumã e a 1ª edição do Manaus Kid’s Adventure.

O prefeito David Almeida destacou também que outros projetos, como a construção do Mirante da Ilha de São Vicente e o Parque Rosa Almeida Encontro das Águas serão atrações que ajudarão a atrair os olhares do mundo para Manaus.

“Estamos investindo em várias ações que irão impulsionar o turismo na nossa cidade. Esses pontos que iremos começar a entregar já no próximo ano serão importantes para que o turista venha conhecer a nossa cidade e tenha opções de lazer. Nosso projeto irá proporcionar que esses visitantes contemplem o Encontro das Águas do ponto mais bonito, que é no parque projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, e possa ver o pôr do sol do Mirante que será construído no Centro. Iremos disponibilizar a possibilidade dele se conectar com a nossa natureza”, salientou Almeida.

A reunião teve a participação do diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira, e da diretora de Turismo da pasta, Oreni Braga.

