David Almeida reinaugura Cmae Nelson Neto e destaca investimentos na educação

O prefeito de Manaus, David Almeida, reinaugurou hoje (10), o Centro Municipal de Arte-Educação (Cmae) Nelson Neto, localizado no bairro São José 4, na zona Leste da cidade. A unidade, que estava há 19 anos sem receber manutenção, vai atender cerca de 250 alunos.

“A educação é a cereja do bolo da nossa administração. Nós estamos fazendo os investimentos nas estruturas, nas pessoas, para obter resultado, estamos buscando fazer dos nossos centros, das nossas estruturas, lugares de excelência e aqui vão poder usufruir da estrutura, porque aqui nós temos um local de cultura e de lazer com novos condicionadores de ar, tudo novo”, destacou o prefeito, ao fazer um pedido especial. “Eu peço aos pais, aos alunos, aos professores, aos servidores, à diretora, que cuidem deste espaço que ficou abandonado por 19 anos, que aqui os serviços se ampliem, novas pessoas, novas famílias, novas crianças, novos jovens possam ser alcançados por meio desse trabalho. Que possamos fazer de Manaus uma das melhores cidades em cultura, em arte e em educação”.

Na ocasião, o gestor municipal reforçou que mais de 200 escolas, administradas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), estão em reforma ou em processo final de obra, para serem entregues até o final deste ano.

“Até o final deste ano serão 214 estruturas reformadas, nós temos nesse momento algo em torno de 59 em reforma, toda semana eu estarei entregando uma estrutura de educação reformada na nossa cidade, esse número de 214 representa quase 70% de toda estrutura de prédios próprios da secretaria municipal, esse é um número considerável, algo que precisa ser dito e mostrado para que a população possa ter ciência do trabalho que nós estamos fazendo na infraestrutura da nossa educação em Manaus”, completou David Almeida.

Estrutura

A obra custou cerca de R$ 3 milhões e foi realizada com recursos próprios da prefeitura. O novo prédio do Cmae conta com três banheiros, sala administrativa, sala da diretora, espaço de danças e artes revitalizado e atende, atualmente, 113 estudantes, mas, com a abertura de novas vagas após a reforma, deve atender aproximadamente 250 alunos. Boa parte dessa estrutura foi incluída nesta reforma, uma vez que a unidade não contava com banheiro e salas administrativas.

“Nós entregamos um novo centro de educação para nossa comunidade brilhar muito. A situação aqui era muito precária, não tinha banheiro e os alunos tinham que se deslocar para outro lugar, agora a comunidade ganha um espaço completo, essa é a gestão do prefeito David, e da secretária Dulce Almeida”, enfatizou o subsecretário de gestão educacional da Semed, Júnior Mar.

As obras do Centro iniciaram em março deste ano. Foram cinco meses de transformação total do prédio, que pretende aumentar para 250 o número de pessoas atendidas. De acordo com gestora do Cmae, Fabíola Santos, em 2012 o prédio recebeu apenas uma pintura, mas era necessário uma reforma total e ampliação.

“A gestão do prefeito David e da secretária Dulce teve essa sensibilidade de proporcionar um local adequado para atender todos que fazem cursos aqui. Hoje recebemos um prédio totalmente revitalizado e ampliado, com estrutura para desenvolver nossos cursos de ballet clássico, teatro e musicalização, com isso vamos aumentar o nosso atendimento para 250 e a partir de hoje quem quiser pode vir até a secretaria da unidade e fazer a sua inscrição”, informou Fabíola.

Alessandra Brito, 17 anos, estuda há quatro anos o balé clássico, no Centro. Para ela, as aulas agora serão muito mais confortáveis e seguras depois da reforma. “Nosso Centro está muito bonito, superconfortável e muito melhor para fazermos nossas aulas, com isso nós só temos a evoluir cada vez mais. Estávamos precisando de um local assim”, disse.

Com informações da Semed