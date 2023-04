David Almeida lidera intenção de voto para as Eleições 2024, aponta pesquisa Perspectiva

Em todos cenários, prefeito lidera a pesquisa que aponta a reeleição em 2024 com uma administração que registra 73% de aprovação popular

Pesquisa realizada pela empresa Perspectiva – Mercado e Opinião, divulgada hoje (6), aponta a liderança do prefeito de Manaus, David Almeida, na corrida eleitoral pela reeleição. Na espontânea, o prefeito tem 15,3% contra 6% do segundo colocado, o deputado federal Amom Mandel, e 1,1% do terceiro, Coronel Menezes.

Na pesquisa estimulada, o atual prefeito segue na frente, com 31,9%, contra 26,2% do segundo colocado (Amom) e 9,8% ante o terceiro (Coronel Menezes).

Nas simulações de segundo turno realizadas pela Perspectiva, David Almeida também confirma a liderança e se reelegeria se as eleições fossem hoje: 45% contra 43% de Amom e 56% contra 28% do Coronel Menezes.

Aprovação popular da gestão

A pesquisa também avaliou a aprovação da gestão municipal: 73,1% avaliaram positivamente a gestão, entre regular positivo (8,2%), bom (42,4%) e ótimo (22,4%). A elevada aprovação segue o mesmo nível de pesquisas realizadas em 2022, por outros institutos de pesquisa, resultado que se reflete na liderança nas intenções de votos para as eleições de 2024.

O publicitário Durango Duarte, CEO da Perspectiva, explica que a pesquisa mostra, com clareza, a liderança do prefeito de Manaus rumo à reeleição. “David Almeida é o prefeito mais bem avaliado no terceiro ano de mandato da história, considerando os últimos 40 anos da política manauara”.

Durango acrescenta que David Almeida tem o melhor desempenho eleitoral, acima da casa dos 30%. “Isso considerando um cenário com nove nomes potencialmente candidatos a prefeito nas próximas eleições (de 2024)”, acrescenta.

Universo pesquisado

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas, entre os dias 28 a 31 de março, em todas as zonas de Manaus (Norte, Leste, Sul, Oeste, Centro-Sul e Centro-Oeste. A margem de erro, segundo a Perspectiva, é de 2,5%, para mais ou para menos, com grau de confiabilidade de 95,5%.