David Almeida lança aplicativo ‘Passa Fácil Delivery’

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na manhã desta quinta-feira, 6/4, em evento no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul da capital, o lançamento do serviço ‘Passa ‘Fácil Delivery’, inédito no Brasil, e que trará mais conveniência ao usuário do transporte coletivo. A inovação faz parte da parceria entre o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram).

David Almeida explicou que a nova ferramenta foi criada para facilitar o dia a dia de estudantes, trabalhadores, empresas e clientes em geral, que utilizam a carteirinha física nos ônibus, terminais e estações de transferência de Manaus para pagamento da passagem. Além disso, o chefe do Executivo municipal anunciou que câmeras serão instaladas em toda a frota para aumentar a segurança dos usuários do serviço.

“Nós estamos fazendo todas essas modificações para melhorar o sistema do transporte coletivo da cidade de Manaus, gerando mais conforto para os passageiros e mais segurança para todos. Até o final de julho, todos os ônibus estarão com as câmeras de segurança instaladas. Essa é mais uma inovação que estamos colocando no transporte coletivo para garantir conforto a todos que dependem do serviço”, afirmou Almeida.

O prefeito de Manaus ainda fez questão de destacar que, até o final de 2024, a atual gestão municipal terá realizado a troca de mais de 50% dos ônibus que circulam pela cidade, sendo que 90% desses com ar-condicionado.

“Temos um acordo de que, até o final do ano, possamos entregar mais 150 novos ônibus com ar-condicionado. No ano que vem, serão mais 200 ônibus. Vamos chegar, até o final do nosso mandato, com mais de 650 novos ônibus, mais metade da frota renovada, sendo que desses, 90% com ar-condicionado. Quando assumimos, não tínhamos um ônibus com esse sistema na cidade de Manaus”, enfatizou David.

Para solicitar a emissão e entrega do cartão é fácil e rápido. O atendimento é realizado por meio da Sindy, atendente virtual do Sinetram no WhatsApp, pelo número 92 98444-4412. Para 1ª via, está disponível a modalidade estudantil, pela qual o aluno deve realizar um cadastro auxiliado por um atendente humano e paga apenas R$ 13,50 pelo envio do cartão.

Nos casos de 2ª ou demais vias, disponíveis para as modalidades comum, estudante e vale-transporte, o processo é mais simples. Basta informar os dados do CPF e o sistema já realiza a busca pelo cadastrado de forma automática. Nesse caso, é cobrada a taxa de emissão de R$ 15 (mesmo valor cobrado nos postos físicos) e mais a taxa de entrega de R$ 13,50 para qualquer bairro da capital.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, frisou que todas as modernizações realizadas no transporte público fazem parte do Plano Diretor lançado pelo prefeito David Almeida, logo quando assumiu a Prefeitura de Manaus.

“Tudo o que estamos fazendo faz parte do programa presente no Plano Diretor da gestão municipal, que busca transformar a cidade de Manaus em uma capital inteligente. Esse delivery irá facilitar ainda mais a vida da nossa população, além de evitar que tenha a circulação de dinheiro, o que já amplia a segurança para todos”, citou Martins.

Manaus surge como a primeira cidade a ofertar o serviço que, além de oferecer comodidade a quem precisa emitir o cartão e receber no endereço de sua preferência em até 48 horas, ainda vem para diminuir e até extinguir as filas dos atendimentos presenciais nos postos de emissão do Sinetram, que hoje atendem, em média, 30 mil clientes por mês na sede central da avenida Constantino Nery e no posto localizado no shopping Phelippe Daou. Ao fazer o pedido, o cliente também tem a possibilidade de escolher o layout de sua preferência.

A estimativa da prefeitura e do Sinetram é de que, até setembro deste ano, todos os serviços oferecidos pelo sindicato estejam disponíveis para acesso integralmente, de forma on-line.

Com isso, a Prefeitura de Manaus oferece mais um serviço para garantir comodidade e segurança ao usuário do transporte público, cumprindo o compromisso de melhorar o atendimento ao cidadão.

*Com informações da assessoria