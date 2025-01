O prefeito de Manaus , David Almeida, entregou, nesta quarta-feira (22), o novo complexo esportivo do bairro Armando Mendes, na zona Leste. O espaço, revitalizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), passou por uma reforma completa que incluiu a renovação da quadra coberta, do campo de areia e da praça. Além disso, novos quiosques e banheiros foram construídos para atender as necessidades da comunidade.

O local recebeu uma ampla revitalização, com a instalação de uma cobertura metálica na quadra, novos alambrados e pintura geral do espaço. No campo de vôlei, foi implantada uma rede de drenagem, do tipo espinha de peixe, garantindo um melhor escoamento da água da chuva. Também foi instalada uma arquibancada para ampliar o conforto dos usuários, juntamente com gradis no entorno do campo, tornando o espaço mais organizado e seguro.

Durante a entrega, o prefeito David Almeida destacou a importância do esporte e da revitalização de espaços para a comunidade. “Nós temos em mente fazer mais 60 complexos como este. Posso citar aqui, de cabeça, o do Ouro Verde, o CSU do Alvorada, o CSU do Parque 10. São cinco em obra e mais dez que vamos fazer ainda este ano. Estamos ajudando o esporte de comunidade e também apoiando o esporte de alto rendimento”, destacou o prefeito.

O chefe do Executivo municipal citou, na oportunidade, a participação de atletas apoiados pela prefeitura em competições em Dubai e Las Vegas no fim de semana. Ele mencionou, ainda, que times de Manaus, como os da segunda divisão, o Amazonas e o Manaus FC, também contam com patrocínio. “Acreditamos no esporte como uma ferramenta fundamental para transformar a sociedade e continuaremos investindo nele”, assegurou.

Impacto social

O vice-prefeito e secretário da Seminf, Renato Júnior, destacou o impacto social do projeto, especialmente, a revitalização da praça de alimentação. “Quando o prefeito David chegou aqui, viu uma banquinha toda enferrujada e disse: ‘Renato, quero que você faça um lugar digno para essas pessoas trabalharem e ganharem seu sustento, porque aqui é o ponto de encontro da comunidade. Não é somente para o esporte; é onde as pessoas se encontram no fim do dia, onde a mulher que faz o lanche consegue sustentar sua família’. Hoje, temos um espaço muito mais adequado para acolher essa convivência”, disse.

O titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa, também ressaltou o investimento da prefeitura no esporte e no empreendedorismo local. “São dez boxes entregues no complexo esportivo do Armando Mendes, que trazem melhorias de vida para todos. Aqui, tem esporte e uma praça de alimentação nova, com oportunidades para famílias que estavam há anos esquecidas. Esse investimento no esporte e no empreendedorismo local é um grande diferencial”, reforçou.

O complexo esportivo, que não recebia intervenções há mais de 25 anos, foi transformado em um espaço seguro e confortável, promovendo atividades esportivas e de lazer para crianças, jovens e adultos. Os moradores do bairro comemoraram a entrega, que atende uma antiga reivindicação comunitária e, agora, conta com uma infraestrutura moderna e acessível.

Com a entrega do complexo esportivo do Armando Mendes, a Prefeitura de Manaus atingiu a marca de 22 espaços esportivos revitalizados em diferentes bairros da capital, reforçando o compromisso da gestão com o lazer, o esporte e a integração social.