David Almeida entrega 20 novos ônibus, dando sequência ao cronograma de renovação da frota manauara

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na manhã desta quarta-feira, 27/7, a entrega de 20 novos ônibus que irão reforçar, já na próxima segunda-feira, 1º/8, a frota de veículos que atende a população manauara. A ação contou com a presença do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins. No total, a atual gestão municipal já entregou 136 veículos.

“Manaus é uma das poucas cidades do Brasil que está comprando ônibus, renovando a frota. Temos esse desafio de, até o final do meu mandato, colocarmos no transporte coletivo de Manaus, entre 400 e 500 novos ônibus, com ar-condicionado, suspensão pneumática, dando conforto ao usuário e trabalhadores do transporte coletivo. A Prefeitura de Manaus se esforça, em parceria com o Sinetram (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas), buscando em todas as áreas da prefeitura, a excelência na prestação do serviço”, enfatizou Almeida.

De acordo com o IMMU, desde o início da atual gestão municipal, já foram entregues 136 novos veículos. Até o final deste ano, a previsão é que mais 60 ônibus, sendo 48 tradicionais e 12 elétricos, sejam incorporados à frota.

Para o gestor municipal, o processo de renovação da frota, além de ser um compromisso do seu mandato, é fundamental, pois garante uma maior segurança e conforto para a população.

“Esses ônibus irão substituir veículos que estão com a sua vida útil finalizada e precária. Estamos renovando a frota gradativamente. Tivemos um grande problema, porque no passado foi feita a renovação da frota apenas uma vez. Assim, os ônibus envelheceram todos de uma vez. Então, no nosso mandato, temos esse desafio de renovar quase 50% dessa frota e, posteriormente, continuar essa renovação, dando conforto e dignidade no serviço aos usuários do transporte coletivo de Manaus”, afirmou o prefeito.

Reforço

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, explicou que os novos veículos apresentados pelo prefeito David Almeida serão distribuídos por diversas linhas da capital, principalmente as que circulam nos principais corredores.

“Esses ônibus que foram apresentados já estarão em utilização na próxima segunda-feira. Eles serão distribuídos em todas as linhas. Os veículos maiores, de 15 metros, são para os corredores. Já os menores, irão para as linhas alimentadoras, de um modo que a gente vai reforçando todas as linhas da cidade. Também iremos acrescentar esses veículos às linhas que estão precisando de um reforço”, finalizou.

