Prefeito e grupo de crianças comemoram plantio de árvores em praça do Dom Pedro

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou hoje (24), de uma ação de arborização realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), no Dom Pedro, zona Centro-Oeste da capital. Acompanhado por alunos do Jardim de Infância Palhoça do Popeye, David destacou a importância de incentivar as novas gerações a cuidarem do meio ambiente.

“Essa ação vem ao encontro do trabalho de planejamento da atual gestão municipal de fomentar os cuidados ao meio ambiente. Durante a reforma da praça de alimentação, os servidores da Semulsp realizaram o paisagismo no local e criaram esse espaço para novas árvores. Agora, essas crianças estão tendo a oportunidade de plantar mudas que irão crescer e embelezar a nossa cidade”, enfatizou Almeida.

De acordo com o titular da Semulsp, Sabá Reis, o mesmo serviço será realizado em outros pontos de convivência da cidade visando aumentar as áreas verdes pelos bairros de Manaus.

“Desde o início da gestão do prefeito David Almeida, estamos trabalhando para recuperar espaços públicos, como esse, e sempre, além da pintura do mosaico tático que traz cores para a nossa cidade, estamos realizando o paisagismo, levando a beleza das flores e plantas para mais próximo das nossas famílias. Esses detalhes fazem a diferença e mostram o carinho que temos pela nossa cidade”, destacou Sabá.

Além da implantação dos novos jardins, a gestão municipal realizou a instalação de um espaço de lazer para as crianças na praça do Dom Pedro.

Com informações da Semcom