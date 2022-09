David Almeida busca excelência na Educação com inauguração do Centro de Mídias

Na busca pela excelência em mais uma importante área, a Educação, o prefeito David Almeida (Avante) inaugurou, nesta semana, o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. A meta é tornar a educação básica da capital amazonense, uma referência nacional.

Equipado com quatro estúdios, biblioteca digital, entre outros recursos tecnológicos, o Centro de Mídias tornará o reforço escolar mais eficiente, no contraturno e sexto turno dos estudantes das cerca de 500 unidades de ensino, das zonas urbana e rural. E o objetivo é um só: melhorar o índice do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Nacionalmente, a gestão David Almeida já é destaque na atenção básica da saúde, na gestão financeira e na administração da Previdência dos servidores. A meta do prefeito é tornar Manaus referência no país na prestação dos principais serviços públicos.