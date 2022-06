David Almeida assina ordem de serviço de R$ 5 mi para reformar Cras e Creas de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, na tarde de hoje (23), a ordem de serviço para a reforma de 17 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), totalizando 18 unidades. O evento aconteceu no Cras Prourbis, no bairro Jorge Teixeira, 2ª etapa, zona Leste, e contou com a presença do deputado federal Marcelo Ramos, que destinou R$ 5 milhões em emendas parlamentares para os serviços.

“Temos 20 estruturas de assistência social. Com o recurso destinado pelo deputado Marcelo Ramos, vamos reformar 18. Estamos reescrevendo a história da assistência social da nossa cidade. Primeiro serão as estruturas físicas. Não tenho vergonha de procurar quem quer ajudar a cidade de Manaus. Procurei o deputado e ele acenou com recursos. Os créditos dessa ação são do deputado Marcelo Ramos. Eu não me calo diante dessa oportunidade de registrar a atuação de um dos mais brilhantes parlamentares do Brasil. Com ações como essa, o deputado está devolvendo um pouco da confiança depositada pela população amazonense que o escolheu como representante”, enfatizou Almeida.

Além das reformas, a empresa contratada para a prestação do serviço, também será responsável pela manutenção preventiva e corretiva das unidades, que são gerenciadas pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). O prazo para a completa execução das obras é de um ano.

O deputado federal Marcelo Ramos salientou a confiança depositada na atual administração municipal e o compromisso de tornar a assistência social de Manaus em uma das melhores do Brasil.

“Eu preciso reconhecer a dedicação e o esforço do prefeito David com a cidade de Manaus. Ele está lutando para transformar a cara da cidade. Não é um desafio pequeno, que ele vem enfrentando com muita sabedoria e capacidade de aglutinar pessoas que confiam no seu trabalho. Nós sabemos que podemos colocar recursos na Prefeitura de Manaus, pois temos a certeza que eles serão bem executados, para melhorar a vida da população. Precisamos melhorar a porta de entrada da assistência social que é o Cras. Meu compromisso é lutar por uma melhor assistência social para o nosso povo”, afirmou Ramos.

Equipamentos

O Cras é o principal equipamento de desenvolvimento dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica. Constitui espaço de concretização dos direitos socioassistenciais nos territórios, materializando a política de assistência social. É o local que possibilita, em geral, o primeiro acesso das famílias a esses direitos. Estrutura-se, assim, como porta de entrada dos usuários da política de assistência social para a rede de proteção básica e de referência para encaminhamentos à Proteção Especial.

O Creas é a unidade da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Entre os serviços ofertados estão o de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi); Abordagem Social; Serviço para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias, entre outros.

Para a titular da Semasc, Jane Mara Moraes, as estruturas reformadas terão capacidade maior para atender a população, que está vivendo em insegurança alimentar após a pandemia da Covid-19.

“Esse dia é extremamente importante. Estamos falando da reforma de 18 estruturas, que são fundamentais para o atendimento da população. Fico emocionada de falar e ver a importância que esta gestão está dando para a assistência social. Essas estruturas recebem a população, que em sua maioria, está em vulnerabilidade social. Temos 33 milhões de pessoas no Brasil que estão em situação de insegurança alimentar, estão com fome. E a região Norte é a segunda no ranking de insegurança. Manaus tem sofrido com isso também, mas na gestão do prefeito David, estamos trabalhando para garantir o direito dessas pessoas”, finalizou.

Com informações da Semasc