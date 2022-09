David Almeida assina ordem de serviço da feira municipal do Porto da Ceasa nesta sexta-feira

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa, assinam, nesta sexta-feira, 16/9, às 8h, a ordem de serviço para o início da reforma da feira municipal do Porto da Ceasa, na Vila Buriti, BR-319, zona Sul da cidade.

Mais de R$ 1,2 milhão serão investidos nas obras de reforma da feira, que também está incluída no convênio firmado para a reforma de mais de 30 feiras e mercados na capital, quando foram disponibilizados quase R$ 25 milhões para a execução das obras.

A reforma da feira municipal do Porto da Ceasa vai contemplar melhorias nas instalações elétricas, na cobertura, regularização do piso e esquadrias, melhorias no sistema de drenagem, troca de aparelhos, reforma de banheiros, pintura interna e externa, entre outros serviços.

A feira do Porto da Ceasa surgiu em 1998. Em 2007, foi repassada para a jurisdição do governo do Estado, onde permaneceu até 2018, retornando para o município, sob a coordenação da Semacc. Em mais de 28 anos de funcionamento, a estrutura nunca passou por uma reforma. Atende a 67 permissionários, gera aproximadamente 190 empregos diretos e mais de 5.000 indiretos. Está localizada na BR-319, Vila Buriti, zona Sul de Manaus.

