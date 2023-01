David Almeida assina decretos que criam selos ‘Amigos da Natureza’ e ‘Amigos dos Animais’

O prefeito David Almeida assinou os decretos que criam os selos “Amigos da Natureza” (Decreto nº 5.488, de 25 de janeiro de 2023) e “Amigos dos Animais” (Decreto nº 5.489, de 25 de janeiro de 2023). A assinatura ocorreu nesta semana e publicada na edição de quarta-feira (25) do Diário Oficial do Município (DOM), com a presença do vereador Kennedy Marques e dos secretários de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antonio Stroski, e da Casa Civil, Rafael Bertazzo.

Os selos têm a finalidade de identificar, reconhecer e certificar entidades públicas e privadas que adotem práticas sustentáveis no município de Manaus, além de dar reconhecimento às empresas, associações e fundações, que se destacam na promoção de iniciativas voltadas à proteção, cuidado e bons tratos aos animais.

“Estou assinando dois decretos, promessas de campanha, que criam o selo ‘Amigos dos Animais’ e o selo municipal ‘Amigos da Natureza’, para que as empresas que tenham trabalhado com causas sustentáveis e também nas causas dos animais sejam certificadas”, informou o prefeito.

O selo “Amigos da Natureza”, além de auxiliar na identificação e valorização, pelo poder público municipal, das entidades públicas e privadas que desenvolvam práticas sustentáveis, visa também incentivar a adoção de práticas sustentáveis pelas empresas no município de Manaus, promovendo a responsabilidade socioambiental como um valor do empreendedorismo.

“Com isso, iremos incentivar a população a utilizar a responsabilidade socioambiental como critério no consumo de bens e serviços das empresas instaladas em nossa cidade. Além do mais, essa iniciativa quer aproximar o poder público municipal e a iniciativa privada na criação de ações de promoção da sustentabilidade e da defesa do meio ambiente”, explicou o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski.

De acordo do titular da Semmas, serão consideradas iniciativas favoráveis à obtenção do selo “Amigos dos Animais”, a realização permanente de ações, campanhas, projetos, atividades e trabalhos de fomento à adoção, castração, vacinação e bons tratos aos animais.

“A entrega ocorrerá por meio de um certificado impresso contendo o selo referente ao ano de análise, bem como a publicação em aba específica no site do órgão ambiental municipal, a ser divulgada no site e nas plataformas sociais da Semmas”, informou Stroski.

Para maiores informações, em relação à obtenção da certificação ambiental municipal do selo “Amigos da Natureza” e do selo “Amigos dos Animais”, é só acessar o site da Semmas no endereço: www.semmas.manaus.am.gov.br.

Com informações da Semmas