David Almeida anuncia ‘Sabadão da Saúde’ com serviços de atenção básica para a população

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, anunciam, nesta sexta-feira, (5), a realização do “Sabadão da Saúde”, estratégia de fortalecimento de ações de atenção básica voltadas para a população da capital. O “Sabadão” terá quatro edições ao longo do mês de agosto, sempre aos sábados, com a ampliação da rede de atendimento em todos os distritos da capital.

Os serviços terão como público-alvo as pessoas com confirmação ou suspeita de hipertensão e diabetes, mulheres grávidas, mulheres em idade de realização do exame preventivo do câncer de colo de útero e crianças de 0 a 14 anos que precisam atualizar a caderneta de vacinação.

