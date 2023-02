Da Jamaica ao Nepal: Glória Maria esteve em 84% dos países reconhecidos pela ONU

Umas de suas viagens mais memoráveis foi em 2016 para a Jamaica, onde participou de um ritual no qual experimentou “ganja” e fez um test-drive numa montanha-russa. Sua reação virou meme à época

Em mais de 50 anos de carreira na televisão, Glória Maria se jogava de cabeça em suas pautas. A jornalista morreu hoje (2) no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Acostumada com um ritmo frenético de viagens, a jornalista se orgulhava de seus passaportes carimbados. “Cada um nasceu para uma coisa e eu nasci para estar no mundo”, afirmou Gloria em entrevista ao programa Lady Night, em 2019.

Ao todo ela já passou por 163 países, como ela afirmou ao programa no programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groismann, ou seja, Glória já esteve em 84% dos países oficialmente reconhecidos pela Organização das Nações Unidas. “Quando eu comecei a viajar, eu era muito pobre, então não tinha dinheiro para conhecer o mundo. Eu comecei a viajar pela TV Globo, com 16 pra 17 anos, e aí eu fiz do mundo o meu espaço” relatou a jornalista.

Em sua participação no Altas Horas em março do ano passado ela comentou de sua abstinência de viagens durante a pandemia “Pela primeira vez na minha vida, eu descobri que o meu passaporte estava vencido. Entrei em pânico! Foi em abril [de 2021]. Nunca tinha acontecido isso que eu sempre renovo seis meses antes. Você sabe o que eu consegui? Meu passaporte está zerado. Estou louca para carimbá-lo”, contou Glória.

A primeira viagem, profissionalmente, de Glória foi para os Estados Unidos para cobrir a posse de Jimmy Carter, em Washington, ainda como repórter do Jornal Nacional. Em suas pautas ela se jogava de cabeça, um exemplo foi a viagem para a Jamaica, umas das mais memoráveis. À época ela participou de um ritual no qual experimentou “ganja” e fez um test-drive numa montanha-russa e sua reação às situações, fez a apresentadora alcançar os trendings topics no Twitter e no Facebook foi criada a página Gloria Maria brisada.

Veja outros países em que Glória esteve:

• China;

• Brunei

• Noruega

• Irã

• Macau, onde saltou do maior bangee jump do mundo

• Sri Lanka

• Albânia

• Marrocos no Deserto do Saara

• País de Gales

• Holanda, entre outros

Glória Maria esteve no comando do Globo Repórter durante 12 anos, estava há mais de três meses afastada, por conta do tratamento. O último programa que ela apresentou foi ao ar no dia 5 de agosto de 2022. Nascida em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, se formou em jornalismo na Pontifícia Universidade Católica (PUC), no Rio. Seu primeiro estágio foi no Programa do Chacrinha, na Globo, ainda nos anos 1960.

Com informações do Correio Braziliense