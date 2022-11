Curso técnico em qualidade fortalece avanço profissional no Polo Industrial de Manaus

Principal motor econômico do Amazonas, o Polo Industrial de Manaus é conhecido por gerar mais de 500 mil empregos diretos e indiretos, e render mais de R$ 100 bilhões por ano em faturamento (R$ 116,59 bilhões em 2021). Seja no setor de duas rodas, plásticos, eletroportáteis ou outros, há muitas oportunidades de crescimento para quem busca trabalho. Porém, quem almeja ingressar nesse mundo precisa ter atenção a um ponto: a concorrência.

Por isso, ter um currículo diferenciado é essencial para se destacar. Uma opção para quem deseja seguir por esse mercado é a formação técnica em ‘qualidade’. Além de o curso durar apenas 12 meses, a área é conhecida por ter alta demanda para o PIM, já que todas as empresas precisam de alguém que faça diagnósticos e avalie a qualidade dos itens produzidos, e cuide da segurança e saúde dos trabalhadores – função do técnico em qualidade.

“Sem dúvidas, a nossa maior vantagem em Manaus é a existência do Polo Industrial, porque isso permite ao profissional de qualidade ter um amplo leque para atuar. Ele pode buscar empresas no setor de duas rodas e na área de linha branca, por exemplo”, comenta a professora do curso de qualidade do Centro de Ensino Técnico (Centec), Viviane Melo.

Um dos medos expressados por alunos de todas as áreas é alcançar uma formação, mas não conseguir trabalho. A professora explica que a própria escola, porém, atua para que os estudantes tenham a oportunidade de conseguir um estágio ainda durante a formação. Assim, aquele futuro profissional de qualidade já é inserido no mercado de trabalho.

“Temos parcerias com empresas do Polo Industrial, como a Beira Alta, que produz materiais de escritório, e de fora da Zona Franca também, como o shopping Manaus Plaza. Assim, quando o aluno finaliza a carga horária de disciplinas, o próprio Centec o encaminha para um estágio supervisionado”, ressalta a docente.

No caso das empresas que não estão relacionadas ao PIM, Viviane explica que é mais uma oportunidade para os alunos. “Hoje, a nossa principal demanda é para a Zona Franca, mas o bom da formação técnica em qualidade é que o profissional é solicitado para diferentes setores, incluindo comércio e serviços”, afirma.

Promoção

Outro aspecto observado no Centec, diz a professora, é a quantidade de trabalhadores do Polo Industrial de Manaus que procuram a formação técnica em qualidade para receber promoções nas empresas. “É muito interessante observar que pelo menos 50% dos nossos alunos para esse curso são incentivados pelas empresas a buscar essa formação. O curso acaba sendo uma maneira de garantir promoções e crescer nas companhias”, comenta.

Esse cenário é corroborado por uma pesquisa realizada pela Fundação Roberto Marinho e parceiros, divulgada neste ano. O estudo, com mais de 800 empresas de recursos humanos, revelou que 42% dos jovens com formação técnica permanecem nas empresas e evoluem de cargo, e 61% delas têm algum gestor que já ocupou um cargo técnico.

Remuneração

O salário para técnico de controle de qualidade em Manaus é de cerca de R$ 2.324,89, podendo chegar a até R$ 4.027,41, segundo a plataforma Salário. O site baseia os valores na pesquisa Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), da Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

O curso de técnico em qualidade no Centec tem duração de 12 meses e está disponível nos três horários do dia (manhã, tarde e noite). Dentre as disciplinas estudadas pelos alunos estão ‘Produtividade’, ‘Contabilidade’ e ‘Segurança e Saúde do Trabalhador’. O aluno também aprende sobre marketing pessoal, informática, língua portuguesa para comunicação no trabalho, além de ter visitas técnicas a empresas e aulas práticas.

Com informações da assessoria