Cristiano Ronaldo pega ‘lanche’ dentro do calção e chama atenção dos torcedores

Cristiano Ronaldo, craque da Seleção Portuguesa, chamou a atenção após quebrar recordes no jogo entre Portugal e Gana, na quinta-feira, 24, pela Copa do Mundo no Catar. Mas não foi só o desempenho do ídolo que mexeu com quem acompanha o Mundial: CR7 intrigou os torcedores depois de tirar algo de dentro do calção e colocar na boca. Seria um lanche?

A situação rendeu vídeos nas redes sociais e muitos comentários curiosos sobre o que o jogador português teria guardado neste lugar curioso. Apesar dos boatos de que se tratava de um lanche, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) explicou que era, na verdade, um simples chiclete, que estava guardado em um bolso interno do uniforme.

A informação foi esclarecida pelo jornal Record, de Portugal. Na internet, usuários do Twitter comentaram coisas como “confirmado, CR7 come” e que ele estaria guardando “bolachinhas”.

Cristiano Ronaldo foi um dos principais jogadores na vitória de Portugal por 3 a 2 contra Gana na Fase de Grupos da Copa do Mundo. Seu gol o transformou no primeiro jogador homem a marcar gols em cinco Copas do Mundo.

O atacante marcou seu oitavo gol pela seleção em Mundiais e reforçou seu status de uma das maiores estrelas do futebol de todos os tempos. A jogadora brasileira Marta foi a primeira mulher a atingir a mesma conquista, em 2019.

No próximo jogo, Portugal enfrenta o Uruguai, na segunda-feira, 28, às 16h do horário de Brasília.

*Com informações de Terra