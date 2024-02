Cristiano Júnior recebeu homenagem em campo pelo título da liga saudita

Uma cena entre Cristiano Ronaldo e o filho chamou atenção nas redes sociais ontem (17), antes da vitória do Al Nassr por 2 a 1 contra o Al Fateh, pelo Campeonato Saudita. O atleta deu uma ‘bronca’ no filho após ele pular a fila de cumprimentos antes da partida.

A equipe sub-13 do Al Nassr recebeu homenagem em campo pelo título da liga saudita. Cristiano Júnior, filho de CR7, estava entre os jogadores presentes. Ele ignorou os jogadores e o próprio pai.

Cristiano Júnior já tem contrato assinado com o Al Nassr e está nas categorias de base da equipe do pai, além de vestir a camisa número 7. Ele já tinha atuado nas bases do Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Na partida, Cristiano Ronaldo marcou o primeiro gol da vitória do Al Nassr e foi eleito o melhor jogador de dezembro do Campeonato Saudita. Os outros gols foram marcados por Salem Al Najdi, do Al Fateh, e Otávio garantiu a vitória da equipe de CR7.

O Al Nassr é o vice-líder do torneio da Arábia Saudita, com 49 pontos, quatro a menos que o líder, Al Hilal, e volta a campo na próxima quarta-feira (21) contra o Al Feiha, pela Champions League Asiática.

Com informações do Terra