Corinthians estreia no domingo, uniformes de 2023 inspirados na ‘Democracia Corinthiana’

Estreia da camisa I será no domingo (16), quando o Timão enfrenta o Cruzeiro pelo Brasileirão

O Corinthians lançou ontem (13), o seu novo modelo de uniformes para a temporada de 2023. A linha homenageia a ‘Democracia Corinthiana’, movimento liderado pelos principais jogadores do Timão no título paulista de 1983, que completa o seu 40º aniversário neste ano. Na época, atletas como Wladimir, Sócrates, Casagrande, entre outros, lutavam pelo fim da Ditadura Militar, que durou entre 1964 e 1985.

“A Fiel se orgulha em ter na nossa história um momento tão marcante como a Democracia Corinthiana. A luta por direitos está no nosso DNA, assim como a participação ativa em causas relevantes, sempre a favor do povo. Afinal, somos o Time do Povo. A Democracia Corinthiana foi um movimento inovador e nos inspiramos em momentos assim para realizar uma gestão moderna, pensando sempre no torcedor. É uma homenagem merecida a um grande capítulo da nossa história”, disse o presidente Duílio Monteiro Alves.

A camisa principal será inteiramente branca, fazendo referência à que foi utilizada pelo clube na década de 80. A parte de trás, na altura da nuca, levará a logomarca da ‘Democracia Corinthiana’. O logo da fornecedora de materiais esportivos do Timão será contornado em vermelho, cor que identifica o movimento. Os shorts também serão brancos, já os meiões inteiramente pretos.

O Corinthians utilizará esse uniforme pela primeira vez neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no duelo contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

A segunda camisa será preta com listras verticais em branco da cintura até o ombro na parte frontal. A manga e as costas serão lisas. Nessa linha, os shorts serão brancos e os meiões inteiramente pretos. Assim como a primeira camiseta, a marca da ‘Democracia Corinthiana’ será levada na nuca e o logo da fornecedora de materiais esportivo terá o contorno em vermelho. O segundo uniforme ainda não tem data de estreia prevista.

A divulgação dos novos uniformes foi feita pelo clube alvinegro de forma discreta nas redes sociais. Na noite da última quarta-feira (12), a equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Remo, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, em Belém do Pará. O volante Maycon, o meia Biro, e o atacante Yuri Alberto foram os atletas que participaram das peças publicitárias.

Com informações do Lance!