Corecon-AM faz carta aberta em apoio à nomeação do economista José Ricardo à Suframa

A plenária do Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM) aprovou ontem (22), por unanimidade, uma manifestação intitulada “carta aberta” para apoiar o nome do economista e deputado federal José Ricardo (PT-AM) para chefiar a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

A decisão foi submetida à deliberação durante a 12ª sessão plenária (última do ano). Os conselheiros defendem que José Ricardo tem um histórico extenso e positivo para estar à frente da Suframa, que é uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior que administra a Zona Franca de Manaus (ZFM), existente há 55 anos. A instituição tem como objetivo construir um modelo de desenvolvimento regional que utilize os recursos naturais de forma sustentável, de maneira que existam negócios economicamente viáveis e dando prioridade à qualidade de vida das populações locais.

Os representantes do conselho entendem que José Ricardo possui um perfil técnico, político, além de um amplo conhecimento relacionado ao modelo Zona Franca de Manaus. José Ricardo já foi operário nas empresas do Distrito. Logo depois obteve a graduação em economia pela Universidade Federal do Amazonas e atuou como consultor econômico do Polo Industrial por mais de 20 anos. O deputado também possui formação em Direito que lhe possibilita o conhecimento jurídico necessário desse modelo.

É de conhecimento público também que José Ricardo já tem uma vida parlamentar de 17 anos e sempre defendeu a Zona Franca e seus incentivos fiscais previstos na Constituição Federal. Nos últimos quatro anos como deputado federal, lutou incansavelmente para a manutenção dos incentivos fiscais frente aos inúmeros ataques sofridos pelo atual Governo Federal.

Recentemente, fez parte do Grupo de Trabalho da equipe de transição governo Lula, onde realizou reuniões técnicas locais com alguns segmentos envolvidos na política econômica e no modelo de Zona Franca, como economistas, trabalhadores e empresários, fazendo levantamento da atual situação da Suframa.

