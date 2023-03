Coreano é preso com US$ 300 mil no Aeroporto de Foz do Iguaçu

Um coreano foi preso pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, após ser flagrado com US$ 300 mil escondidos no fundo falso de uma mala, valor que corresponde a cerca de R$ 1,5 milhão.

A PF disse que o homem suspeito é cidadão coreano e atua com comércio no Paraguai. Ele foi detido na segunda-feira (6) ao embarcar em uma viagem a Seul, capital da Coreia do Sul.

O suspeito deve responder pelo crime de ‘evasão de divisas’, que tem pena prevista de dois a seis anos de detenção.