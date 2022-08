Coração de Dom Pedro I, conservado há 187 anos, está em Portugal e virá para o Brasil

O coração de Dom Pedro I foi exposto ao público pela primeira vez hoje (20) na cidade do Porto, em Portugal. De acordo com a prefeitura do município, três mil pessoas foram ver a relíquia nas primeiras oito horas de exposição.

O coração de Dom Pedro I foi tirado do cofre em que fica guardado para vir ao Brasil neste domingo (21) para as comemorações do Bicentenário da Independência.

A relíquia está conservada há 187 anos em um vaso de vidro com formol, e fica guardada em um cofre fechado com cinco chaves na Irmandade da Lapa, no Porto.

Neste domingo, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) buscará o coração, que será transportado em ambiente pressurizado, no que foi considerada uma “grande operação de segurança” por António Leitão da Silva, comandante da Polícia Municipal do Porto.

A relíquia ficará no Brasil até o dia 9 de setembro. Ao regressar a Portugal, ela será novamente exibida ao público nos dias 10 e 11.

