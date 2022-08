Coração de Dom Pedro I chega ao Brasil

O coração de Dom Pedro I chegou ao Brasil nesta manhã. Transportado pela Força Aérea Brasileira, o órgão veio da cidade do Porto, em Portugal, e aterrissou na base aérea de Brasília em uma aeronave VC-99, do Grupo de Transporte Especial (GTE) da FAB.

Ele foi recebido com honrarias, por autoridades como o embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Felipe Melo, e os ministros Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, e Marcelo Queiroga, da Saúde. Conservado em formol há 187 anos, o coração do imperador deixou Portugal pela primeira vez e foi trazido ao país em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, em 7 de setembro.

Como mostramos, amanhã será realizada uma cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença de Jair Bolsonaro. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o órgão ficará exposto “dentro de um vidro”, no Palácio do Itamaraty, até 5 de setembro. O retorno a Portugal está agendado para 8 de setembro.

*Com O Antagonista