Copa do Qatar tem público de 2,45 mi na fase de grupos, segundo comunicado da Fifa

A fase de grupos da Copa do Mundo acabou e após as partidas da terceira rodada do Grupo G – derrota do Brasil para Camarões por 1 a 0 e vitória da Suíça por 3 a 2 sobre a Sérvia -, Fifa divulgou os registros de um público de 2,45 milhões somando todas as 48 partidas.

De acordo com a Fifa, a taxa de ocupação dos estádios foi de 96%. O público da primeira fase da Copa do Mundo do Qatar superou o número de torcedores que compareceram aos estádios na fase de grupos do Mundial de 2018, na Rússia — 2,17 milhões.

O jogo com maior número de espectadores foi Argentina 2 x 0 México, no Estádio Lusail. A partida contou com 88.966 torcedores – o maior público registrado em uma Copa do Mundo desde a final do Mundial de 1994, nos EUA.

O jogo entre Brasil e Itália, que terminou com triunfo da seleção brasileira nos pênaltis — e o tetracampeonato —, contou com 94.194 pessoas nas arquibancadas em 1994.

“Tem sido uma Copa do Mundo fantástica, com figuras marcantes e momentos memoráveis dentro e fora do campo. Os torcedores estão se divertindo muito em Doha, e o mundo inteiro está acompanhando com entusiasmo na TV os novos recordes estabelecidos todos os dias”, disse Colin Smith, diretor de operações da Copa do Mundo.

Com informações do Uol