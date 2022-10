Copa do Brasil: Corinthians e Flamengo miram “pódio” de maiores campeões

Corinthians e Flamengo iniciam na noite desta quarta-feira (12) a disputa do título da Copa do Brasil. Os dois times estão rigorosamente empatados no ranking de maiores campeões do torneio, com três títulos cada. Isso significa que um bom resultado no jogo de ida deixará mais próxima a vaga no “pódio” dos clubes que mais venceram a competição.

O Corinthians conquistou a Copa do Brasil em 1995, 2002 e 2009. Já o Flamengo levantou a taça do torneio em 1990, 2006 e 2013. As duas equipes estão atrás apenas de Cruzeiro, com seis conquistas (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), Grêmio, com cinco (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016), e Palmeiras, com quatro (1998, 2012, 2015 e 2020).

Ou seja, quem sair vencedor da final deste ano vai igualar o número de taças do Verdão e entrar no pódio dos clubes que mais vezes venceram a Copa do Brasil. A decisão será disputada em jogos de ida e volta, com pontapé inicial marcado para esta quarta, na Neo Química Arena, e finalíssima prevista para o dia 19 deste mês, no Maracanã.

Veja o ranking dos maiores campeões da Copa do Brasil:

Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

Flamengo – 3 títulos (1990, 2006 e 2013)

Corinthians – 3 títulos (1995, 2002 e 2009)

Atlético-MG – 2 títulos (2014 e 2021)

Athletico-PR – 1 título (2019)

Vasco – 1 título (2011)

Santos – 1 título (2010)

Sport -1 título (2008)

Fluminense – 1 título (2007)

Paulista – 1 título (2005)

Santo André – 1 título (2004)

Internacional – 1 título (1992)

Juventude – 1 título (1999)

Criciúma – 1 título (1991)

*Com SBT News