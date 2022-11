‘Continuo mandando’, diz Carolina Dieckmann após vazamento de nudes há 10 anos

A atriz Carolina Dieckmann, 44, relembrou o episódio em que teve fotos íntimas vazadas em 2012. Após o acontecimento, uma lei contra crimes cibernéticos foi sansionada. A global, que está se preparando para estrelar sua próxima novela das 19h, ‘Vai na Fé’, comentou sobre o crime.

“Só me lembrei do horror que tenho de tudo isso, e que estava em guerra com a minha civilidade”, falou em entrevista para O Globo. “Na época, eu falando que aqueles caras tinham roubado minhas fotos e, ao mesmo tempo, ficando com pena deles. Eu já tinha perdoado. Mas precisava continuar a brigar porque era o certo a se fazer”, contou.

Na ocasião, hackers acessaram os arquivos da atriz e suas fotos íntimas foram divulgadas nas redes sociais. “Tive que explicar tudo, coisas que hoje eu não precisaria, como a razão de ter mandado as fotos ao meu marido, porque tinha feito aquilo”.

Dieckmann também revelou que, após o crime, não deixou de manter o romance aceso no relacionamento com o seu marido, Tiago Worcman. “Sempre me senti um pouco vítima disso tudo. Mas continuo mandando nudes para ele. Se as fotos vazarem de novo, o que fazer?”, afirmou.

*Com informações de Terra