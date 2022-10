Consultores e fundadores do Sebrae serão homenageados em evento do Corecon-AM

O Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM) vai homenagear consultores, empresas de consultoria e fundadores do Sebrae-AM no evento especial que será realizado amanhã (6), às 18h30, no auditório Professor Arivaldo Silveira do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), avenida Rodrigo Otávio, 2.394, Distrito Industrial.

O evento especial vai conceder aos nove consultores de destaque deste ano o prêmio ‘Top 10 2022’, além das dez empresas de consultoria que mais se destacaram no cenário econômico local. Na ocasião, o conselho também vai premiar os fundadores do Sebrae-AM, como forma de valorizar as atividades desenvolvidas pela instituição no Estado, que vem atuando no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia em nossa região. Os homenageados na premiação serão: José Carlos Reston; José Laredo; Jose Matias Neto; Manoel Antônio Vieira Alexandre; Onildo Elias de Castro Lima; Rodemarck de Castello Branco e Teófilo Gomes da Silva Neto.

As premiações foram criadas, segundo o presidente do Corecon-AM, economista Marcus Evangelista, por meio da resolução nº 235/2022 aprovada em plenária no dia 30 de agosto pelos conselheiros.

“Durante o ano de 2022, nós observamos vários ataques contra a ZFM e levando em consideração que são os economistas, os consultores, que são os principais atores em defesa e proteção da Zona Franca de Manaus, quando apresentam projetos voltados para a nossa economia, nós resolvemos prestar essa homenagem”, destacou Marcus Evangelista.

Evangelista explicou que as premiações serão concedidas levando em consideração as atividades desenvolvidas pelos consultores e empresa de consultoria nas apresentações dos projetos de incentivos fiscais e captação de recursos registrados no Corecon, além da relevância dos números de projetos registrados.

Empresas premiadas

Entre as empresas homenageadas estão: Controle Consultoria Sociedade Simples Ltda; Objetiva Consultoria; Denys, Dantas e Lopes Consultoria; North Consultoria; Castello Branco Consultoria; Phoenix Consultoria; Proma – Projetos Manaus; Profinco – Projetos Financeiros; Exithus Consultoria Ltda e CAC Serviços de Consultoria.

Consultores premiados

Serão premiados os consultores: Bianca Mourão, Silas da Rocha Moraes; Diego de Vasconcelos; Francisco Barbosa; Rosangela Bezerra; Francisco Mourão Júnior; Asael Martins; Francisco Freitas e Eneida Guerra Silvetrim.

Com informações da assessoria