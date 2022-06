“Conselho e Fundo Municipal do Esporte, irão nortear políticas”, diz Caio André

O projeto de Lei (PL), enviado à Câmara Municipal de Manaus (CMM), pela Prefeitura, para a criação do Fundo Municipal de Esporte e do Conselho Municipal Desportivo, foi aprovado na casa com o voto do vereador Caio André (PSC). O parlamentar destacou a importância desses órgãos para o setor e parabenizou o Executivo Municipal pela iniciativa. Ele informou ainda as vantagens que o desporto municipal terá, inclusive com o direcionamento das políticas públicas e a captação de recursos.

Ao encaminhar seu voto favorável a criação do Fundo e do Conselho, o vereador Caio André explicou os benefícios que o setor poderá alcançar a partir disso, inclusive com a captação de recursos e a volta do programa Bolsa-atleta.

“Este PL que o executivo encaminha a esta casa legislativa, é de fundamental importância para que nós possamos, a partir de agora, conseguirmos não só capitanear recursos para desporto municipal, mas, mais do que isso, abre uma janela importante para que possamos a voltar a legislar sobre o Bolsa-atleta municipal, um programa que foi extinto ainda na antiga administração da cidade de Manaus, de suma importância para ao atletas manauaras e que teremos a oportunidade, a partir desta propositura, de ter de volta”, contou.

O parlamentar, que já atuou nas pastas de esporte do município e do estado, inclusive na confecção de programas que tratavam do fomento desportivo, inclusive do Bolsa-atleta, frisou a importância que o Conselho terá no direcionamento do esporte na capital.

“O Conselho terá papel importante para desenvolver o esporte. Ele vai nortear os programas e as ações que o executivo deverá realizar através, agora, da Fundação Manaus Esporte, e assim desenvolver as políticas públicas voltadas para o esporte na cidade de Manaus. O fundo dará uma infinidade de possibilidades para o avanço dessas políticas, uma delas é firmar convênios e receber recursos, inclusive da iniciativa privada. Parabenizo o prefeito David Almeida por essa propositura e me coloco a disposição para ajudar no que for possível”, finalizou.

Com informações da assessoria