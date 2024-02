O conselheiro-ouvidor do Tribunal de Contas do Amazonas, Mario de Mello, tomará posse como vice-presidente de Desenvolvimento Institucional do Instituto Rui Barbosa (IRB) para o biênio 2024-2025. A solenidade será nesta terça-feira (20), em Brasília, às 9h (horário Manaus).

A cerimônia organizada pelo Instituto Rui Barbosa contará com a posse da nova Diretoria e novo Conselho Fiscal para os próximos dois anos.

O conselheiro do TCE-AM, Mario de Mello, já ocupava o cargo no biênio 2022-2023 e foi reeleito para compor a chapa encabeçada pelo conselheiro do TCE do Ceará, Edilberto Pontes, presidente do Instituto.

Além dos conselheiros Mario de Mello e Edilberto Pontes, a chapa eleita será composta pelos vice-presidentes: de Relações Institucionais, Ivan Bonilha (TCE-PR); Ensino Pesquisa e Extensão, Sebastião Helvécio (TCE-MG); Auditoria, Inaldo Paixão Araújo (TCE-BA); Desenvolvimento e Políticas Públicas, Cristiana Moraes (TCE-SP), pelos secretários, conselheiro Alexandre Postal (TCE-RS) e conselheiro Fabrício Motta (TCM-GO), além do tesoureiro, conselheiro Severiano Aguiar (TCE-TO).

Com informações do TCE-AM