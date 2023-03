Conheça Shou Zi Chew, CEO do TikTok chamado para depor nos EUA sobre a plataforma

Chew testemunhou perante o Congresso, hoje (23), em Washington pela primeira vez, em uma audiência sobre os potenciais riscos de segurança nacional do app

Quando o TikTok foi o patrocinador principal da Vidcon no verão passado, uma convenção anual para criadores e marcas que constituem uma parte fundamental do público e dos negócios do aplicativo de vídeo curto, foi a diretora de operações Vanessa Pappas quem subiu ao palco para o evento principal.

Meses depois, quando o TikTok foi interrogado pelo Congresso sobre questões de privacidade e segurança, Pappas era a executiva do TikTok no centro das atenções.

Mas, embora Pappas tenha sido indiscutivelmente a face pública da empresa durante grande parte dos últimos anos tumultuados, ela o fez enquanto atuava como a segunda em comando do TikTok.

A pessoa que realmente atuou como CEO de um dos aplicativos mais populares do planeta por quase dois anos é um executivo de finanças de tecnologia de longa data chamado Shou Zi Chew, que mora a milhares de quilômetros de Washington, em Singapura.

No Vale do Silício, é comum que os CEOs de tecnologia sejam nomes conhecidos e os rostos das empresas que lideram. Mark Zuckerberg é sinônimo de Facebook e Jack Dorsey era o rosto barbudo do Twitter, antes de Elon Musk adquiri-lo.

Mas Chew, que assumiu o cargo de CEO do TikTok em abril de 2021, ficou fora dos holofotes em um momento em que o aplicativo que ele lidera não consegue evitá-lo.

Tudo isso mudou nas últimas semanas. Chew testemunhou hoje (23), perante o Congresso pela primeira vez, em uma audiência acompanhada de perto sobre os potenciais riscos de segurança nacional da plataforma e seu impacto sobre os usuários mais jovens.

Antes de sua aparição, Chew fez um tour pela mídia, falando com vários jornais dos EUA e se reunindo a portas fechadas com membros do Congresso como parte de uma campanha de mensagens mais ampla para salvar o aplicativo nos Estados Unidos.

Depois de evitar uma ameaça de proibição em 2020, o TikTok se viu cada vez mais sob escrutínio de legisladores estaduais e federais nos Estados Unidos por causa de preocupações sobre seus laços com a China por meio de sua controladora chinesa, ByteDance, bem como por temores de que poderia ter um impacto prejudicial sobre os usuários mais jovens.

Em uma rara entrevista na cúpula DealBook do New York Times no final de novembro, Chew foi questionado se ele trabalhava “a mando do pessoal da ByteDance e, portanto, a mando do governo chinês”.

Em resposta, ele disse: “Sou responsável por todas as decisões estratégicas do TikTok”.

Mas ele acrescentou que a ByteDance é “organizada da maneira que você esperaria de uma empresa de internet”, apresentando investidores globais e um conselho de acionistas e representantes dos funcionários.

“Sou responsável pelas decisões do TikTok”, enfatizou Chew, “mas, em última análise, devo ser responsável perante os acionistas e também perante o conselho”.

O TikTok não disponibilizou Chew para esta história nem respondeu a pedidos de comentários.

‘Um singapuriano com sede em Singapura’

Em entrevistas, Chew se descreveu como um homem de 40 anos, pai de dois filhos, que gosta de jogar golfe e ler livros sobre física teórica. Mas é sua origem nacional que o TikTok parece gostar mais de destacar.

Em uma carta aos legisladores dos EUA em junho, o TikTok parecia tentar se distanciar do alcance da ByteDance e disse ser liderado por “seu próprio CEO global, Shou Zi Chew, um singapuriano com sede em Singapura”.

Não é a primeira vez que o TikTok menciona a nacionalidade de seu CEO. Em 2020, ao enfrentar pressão crescente do governo Trump, o TikTok se defendeu repetidamente das críticas ao divulgar seu “CEO americano”, Kevin Mayer, ex-executivo de uma das empresas mais icônicas dos Estados Unidos, a Disney.

Mayer ocupou o cargo de executivo-chefe da TikTok por apenas três meses antes de deixar o cargo. Pappas, um australiano que mora em Los Angeles com experiência em outras grandes plataformas de tecnologia dos EUA, como o YouTube do Google, atuou como chefe global interino do TikTok por menos de um ano.

Então Chew assumiu como CEO

“Acho que eles o trouxeram especificamente porque, francamente, ele não é um cidadão chinês, e Singapura tradicionalmente atravessa a cerca desses mundos”, disse Ivan Kanapathy, ex-diretor da equipe do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca para China, Taiwan e Mongólia. “E eles são muito bons nisso, geopoliticamente”.

“Em última análise, não acho que será suficiente para Washington”, acrescentou Kanapathy sobre a origem de Chew em Singapura, oferecendo conforto aos legisladores preocupados com o alcance da China sobre o TikTok.

“Por enquanto, não acho que faça muita diferença porque, no final das contas, ele ainda responde ao ByteDance e, portanto, há muito o que ele pode fazer”.

Desde o início no Facebook até a execução do TikTok

Depois de completar o serviço militar obrigatório em Singapura, Chew frequentou a universidade em Londres antes de se formar com um MBA pela Harvard Business School em 2010.

Ele foi exposto ao Vale do Silício enquanto estava em Harvard, depois de estagiar um verão em uma “startup” que “se chamava Facebook”, como ele colocou sob os holofotes dos ex-alunos,

Ele acabou se tornando o CFO da gigante tecnológica chinesa Xiaomi, que ajudou a abrir o capital em 2018.

Em 2013, ele liderou um grupo que se tornou um dos primeiros investidores da ByteDance. Em uma entrevista com o magnata dos negócios David Rubenstein, Chew disse que manteve contato com a equipe da ByteDance ao longo de sua carreira e eles finalmente o procuraram para lhe oferecer o cargo de CFO. Ele assumiu o cargo de CEO da TikTok em abril de 2021, com Pappas nomeado COO.

Como CEO da TikTok, “estou mais focado na construção de confiança”, disse Chew a Rubenstein. “Somos uma empresa jovem e acho que confiança é algo que temos que conquistar, por meio de ações”.

Chew não twitta e tem uma conta privada, mas verificada, no Instagram com zero postagens. Ele compartilhou vários vídeos no TikTok, principalmente clipes curtos de suas viagens e visitas a vários escritórios do TikTok. Mas, apesar de executar um dos aplicativos mais populares do planeta, Chew mantém sua própria vida privada.

De certa forma, pode ser uma pausa revigorante de certos executivos de tecnologia dos EUA que parecem não conseguir deixar de twittar todos os seus pensamentos.

Mas também pode resultar de diferenças culturais decorrentes da liderança de uma grande empresa de tecnologia com uma controladora chinesa, de acordo com Matthew Quint, diretor do centro de liderança global de marcas da Columbia Business School.

Embora Chew não seja um cidadão chinês, Quint observou que empresas e líderes de tecnologia chineses que atraíram muita atenção para si mesmos enfrentaram duras repressões do governo.

Mesmo que Chew se torne mais uma figura pública, isso pode não importar muito para o futuro do TikTok nos Estados Unidos. Por fim, Quint disse: “Não acho que o CEO da TikTok tenha muita relevância” para os legisladores dos EUA que examinam seus laços com a China.

“Vimos um grupo rotativo, muitos dos quais não são cidadãos chineses, e isso não influenciou a pressão em torno do TikTok de uma perspectiva regulatória e de segurança nacional ao longo dos últimos 18 meses”, disse Quint.

Com informações da CNN Brasil