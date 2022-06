Congresso de Biomecânica e Ergonomia reúne especialistas mundiais na UEA

Evento é organizado pelo Laboratório de Biomecânica da UEA e segue até domingo (19), no auditório da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA/UEA).

Mais de 20 palestrantes, sendo quatro internacionais, estão no “3° Congresso Internacional de Biomecânica e Ergonomia (III Bioergonomics)”. O evento é realizado pelo Laboratório de Biomecânica da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), e segue até domingo (19), no auditório da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA), localizado na avenida Carvalho Leal, n° 1.777, Cachoeirinha, zona Sul.

Para o coordenador do evento e professor da Especialização em Biomecânica da UEA, Jansen Atier Estrazulas, o congresso trata de um tema que é uma “dor de Manaus”: a saúde do trabalhador. “Conseguimos agregar profissionais nacionais e internacionais para proporcionar conhecimento de ponta aos profissionais e acadêmicos de Manaus. Além disso, temos a parte científica, com o apoio da Fapeam, na qual apresentamos mais de 60 trabalhos científicos de forma virtual, e estão disponíveis no canal do YouTube do Laboratório”, destacou.

A abertura do evento ocorreu nesta hoje (17) e contou com a participação do professor Paul DeVitta, da East Carolina University. Os congressistas ainda contaram com a palestra de um dos maiores especialistas em biomecânica do músculo, o suíço-canadense Walter Herzog. “Os livros do professor Herzog são os mais famosos de biomecânica e recebê-los é uma honra para a universidade”, destacou o professor Jansen.

A estudante do curso de Fisioterapia Laiza de Farias ressaltou a importância de o Amazonas sediar congressos internacionais. “Ainda estou no início da vida acadêmica e participar deste congresso abre um leque de oportunidades. Ontem, fiz o curso de AEP e AET e achei extremamente interessante. Talvez seja uma área que siga”, disse a congressista.

A professora e responsável pela palestra “Aspectos biomecânicos na relação da ATM com a cervical”, Joelma Magalhães, parabenizou a UEA por realizar e sediar um evento que poucos se propõem a fazer. “Parabenizo a coordenação do professor Jansen, pois não são todos que gostam da área de Biomecânica. A UEA está de parabéns por proporcionar a troca de conhecimento com palestrantes internacionais”, finalizou.

A programação do evento continua neste sábado e domingo (17 e 18/06). Mais informações sobre o Congresso podem ser obtidas no site https://estudiomorph.com/bioergonomics/

Programação do 3° Congresso Internacional de Biomecânica e Ergonomia

18/06 (sábado)

14h – Sessão Biomecânica I, com a professora Heiliane Fontana, professor Rodrigo Gheller e professor Jaisson Estrázulas.

16h – Sessão Ergonomia II, com os professores Yuzo Igarashi e Leandro Beiga.

18h – Sessão Biomecânica II, com a professora Érica Queiroz, professor Jean Carlos Constantino e a professora Joelma Magalhães.

19/06 (domingo)

8h30 – Sessão Internacional II, com o professor Joel Alvarez-Ruf, do Chile; e Thomas Miliou, da Grécia.

Com informações da UEA