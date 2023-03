Confira os nomes dos vencedores do sorteio mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense

Nesta quarta-feira (15/03), mais dez cidadãos cadastrados na campanha Nota Fiscal Amazonense foram sorteados com prêmios de R$ 5 mil a R$ 20 mil reais. Promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a campanha incentiva a cidadania fiscal pagando prêmios em dinheiro a consumidores que exigem a nota fiscal no ato de suas compras.

Com mais de 200 mil participantes, que acumularam pelo menos R$ 50 em Notas Fiscais de Consumo Eletrônicas (NFC-e) no mês de fevereiro, a campanha sorteou sete prêmios de R$ 5 mil, dois prêmios de R$ 10 mil e um prêmio de R$ 20 mil. O sorteio foi transmitido ao vivo pelo Sistema de Rádio e Televisão Encontro das Águas, canal 2.1 da TV aberta, às 13h, após o telejornal Encontro do Meio Dia.

O prêmio maior, no valor de R$ 20 mil, saiu para o contribuinte Cleber Moreira e Silva. A Associação Pestalozzi do Amazonas, apadrinhada pelo vencedor no ato do cadastro, irá receber o prêmio de R$ 8 mil, à parte do prêmio dado ao ganhador.

Ilza Bandeira de Melo Paiva foi a vencedora de um dos prêmios de R$ 10 mil. A madrinha da Casa da Criança ajudou a entidade a conquistar o prêmio de R$ 4 mil, referente a 40% do valor recebido pelo prêmio principal.

O outro prêmio, de RS 10 mil, saiu para Dianne Guerreiro Alves, que beneficiou a Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (AAPPNE), premiada com R$ 4 mil.

Já os sete prêmios de R$ 5 mil saíram para: Rosany Lima Cavalcante, Eluziane do Socorro Monteiro Paes, Dalison V. de A. Ferreira, Pritesh Jaychand Lalwani, Sebastião Donizetti Dos Santos, Valdir Pinto de Sousa e Eglee Elci da Silva Santos.

Por meio destes contribuintes, também foram premiadas, no valor de R$ 2 mil, Abrigo Coração do Pai, Associação Missionária de Apoio e Resgate (Amar) e Abrigo Moacyr Alves. A Associação Pestalozzi do Amazonas – Manaus, que foi indicada outras duas vezes a prêmios de R$ 2 mil, somou mais R$ 4 mil na conta, enquanto a Casa Vidha, também indicada duas vezes, ganhou outros R$ 4 mil.

Sorteios e cadastro

Há três modelos de sorteio da Nota Fiscal Amazonense. Nos sorteios diários, são cinco prêmios de R$ 200 e um de R$ 1.000. A premiação é instantânea, por nota, independente do valor. Nos sorteios mensais, os prêmios variam de R$ 5 a R$ 20 mil, e nos sorteios especiais, de R$ 10 a R$ 50 mil.

Os resultados são publicados no portal da campanha https://nfamzonense.sefaz.am.gov.br. O acesso à conta individual, criada no ato do cadastramento, ocorre por meio de senha própria, o que garante segurança sobre as informações armazenadas como notas fiscais, que podem ser visualizadas e impressas a qualquer tempo.

Entidades sociais

No ato do cadastro, o cidadão indica uma instituição social para apadrinhar na campanha. A entidade recebe o equivalente a 40% do valor do prêmio do vencedor. O Governo do Amazonas paga um prêmio à parte para as instituições. A pessoa física recebe integralmente o que ganhou.