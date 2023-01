Confira os concursos públicos com vagas abertas em todo o país

Cerca de 160 concursos públicos com vagas para todos os níveis de escolaridade estão com inscrições abertas em todas as regiões do país.

O maior concurso é o da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que oferta 2.700 vagas.

Os concursos com as remunerações mais altas são para do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará e do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com salários que chegam a mais de R$ 33 mil.

Confira a lista