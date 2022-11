Concurso prevê US$ 40 mil para soluções inovadoras contra tráfico de animais silvestres

O concurso “Solution Search” concederá US$ 40 mil aos melhores projetos inovadores de organizações da América Latina e do Caribe para mudar o tráfico insustentável de vida silvestre

A Wildlife Conservation Society (WCS) e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) anunciaram esta semana, o concurso “Solution Search: Changing Unsustainable Trade”, uma iniciativa colaborativa a fim de identificar organizações na América Latina e o Caribe com abordagens inovadoras para reduzir o comércio ilegal ou insustentável da vida silvestre.

Dois grandes prêmios de 20 mil dólares cada serão concedidos aos vencedores dos prêmios “Escolha do Público” e “Escolha dos Juízes”. O primeiro prêmio será selecionado por meio de uma votação pública online. O período de votação ocorrerá no início de 2023. A segunda é decidida por uma banca de jurados especialistas.

O comércio ilegal e insustentável da vida silvestre ameaça a biodiversidade e a estabilidade ambiental em todo o mundo. Entre 2010 e 2018, autoridades de vários países amazônicos e andinos registraram mais de 60 mil atividades ilegais envolvendo 914 espécies e 300 mil animais. Isso provavelmente é subestimado, pois os crimes são subnotificados e subnotificados e processados com pouca frequência.

“Embora a mudança e a aplicação de políticas sejam necessárias para conter o crime ambiental, essas medidas são mais eficazes se também abordarmos as motivações e barreiras subjacentes associadas a essas atividades”, disse Kevin Green, vice-presidente do Center for Behavior and Environment of Rare, que lidera o concurso. “Através da ‘Pesquisa de Soluções’ esperamos destacar as organizações que ajudam a reduzir os crimes ambientais, como o tráfico de vida selvagem, mudando atitudes e comportamentos dentro das comunidades”, acrescentou Green.

“Com este concurso, queremos reconhecer iniciativas inovadoras e ações efetivas da sociedade civil para prevenir crimes ambientais, e nosso objetivo é que possam ser ampliadas e replicadas na bacia amazônica”, disse Mariana Varese, diretora do projeto Conservando Juntos, WCS.

Este é o sétimo “Solution Search” que surge e acelera soluções para os desafios ambientais com foco na mudança de comportamentos e práticas sustentáveis. Nas edições anteriores, foram encontradas soluções para lidar com a poluição da água, emissões climáticas domésticas, agricultura insustentável, desastres naturais, adaptação às mudanças climáticas e pesca predatória.

Este ano, o tema central será o comércio insustentável de animais silvestres e o concurso “Solution Search” buscará premiar as melhores iniciativas que promovam ações e ferramentas ambientais, integrando insights comportamentais chave para complementar as abordagens tradicionais. Serão três categorias:

– Influência social, que se aproveita do comportamento, crenças e expectativas dos outros;

– Apelos emocionais, que usam mensagens emocionais para direcionar o comportamento;

– Arquitetura de escolha, ou seja, iniciativas ou soluções focadas na estrutura do contexto em que as decisões são tomadas.

O concurso está aberto e aceitará propostas até 28 de fevereiro de 2023. Para se inscrever, os candidatos devem acessar o endereço https://solutionsearch.org/pt-br/mudando-o-comercio-nao-sustentavel.

Esta iniciativa é desenvolvida no âmbito do projeto Conservando Juntos, cujo objetivo é fortalecer as capacidades dos atores da sociedade civil e suas redes regionais para liderar esforços para conservar a biodiversidade e prevenir crimes ambientais na Amazônia.

Para obter mais informações sobre oportunidades de parceria, basta entrar em contato com a Solution Search em info@solutionsearch.org.

Com informações da assessoria