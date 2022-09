Comunicação rápida e de qualidade do #SouManaus marca excelência no apoio à imprensa

Cobertura completa e em tempo real garantiu à imprensa local e nacional informações rápidas e com números precisos

A comunicação do #SouManaus Passo a Paço 2022 está entre as principais conquistas do festival de artes integradas realizado pela Prefeitura de Manaus entre os dias 3 e 6 de setembro no centro histórico da cidade.

Estúdios de vidro da Secretaria Municipal de Comunicação, estrategicamente localizados nos palcos Tucupi e Caboquinho, permitiram às equipes escaladas para a cobertura jornalística do evento, um trabalho ágil, seguro e amparado por profissionalismo na execução e distribuição do material produzido, inclusive com entrevistas com dezenas de artistas, produção de conteúdo e transmissões ao vivo para o Facebook e Instagram da prefeitura.

O secretário municipal de Comunicação, Israel Conte, destacou o trabalho árduo dos mais de 65 servidores, realizando a produção de matérias jornalísticas para o portal oficial da prefeitura, produção e envio de videorreleases para as emissoras e portais, conteúdo em tempo real para as redes sociais e as transmissões ao vivo para Facebook e Instagram.

“Primeiro destacar as imagens impressionantes, com a multidão comparecendo nesse evento que está gigante para Manaus, o Amazonas, gêneros musicais, gastronomia para todos os gostos. Um evento grandioso como esse não poderia deixar de ter uma cobertura de excelência da Secretaria Municipal de Comunicação, inclusive, estamos com dois estúdios de vidro atrás dos palcos, garantindo a melhor cobertura em tempo real”, agradeceu o secretário Israel.

A coordenadora de redes sociais, Tayara Wanderley, salientou a importância desse conteúdo de acordo com a proposta do festival, de maneira descontraída e que permita ao público receber as informações necessárias, perceber a segurança e organização no local e ainda enaltecer os artistas locais que acreditaram na primeira edição do #SouManaus com essa proposta extremamente diferenciada.

“Todo nosso pensamento foi voltado para o que a gente queria comunicar de maneira imediata, e está dando super certo, a gente está tendo um retorno muito grande das pessoas, e dos números. O pensar #SouManaus é uma nova linguagem na prefeitura como um todo, para vender a cidade, no Esporte, no Turismo, na Cultura e é uma linha de comunicação dessa gestão. Em uma semana, nosso Instagram subiu para quase 10 mil seguidores, tivemos 500% de crescimento em visualizações e trend topics no Twitter”, salientou Tayara.

O Casarão da Inovação Cassina, localizado em frente à praça Dom Pedro II, no paço da Liberdade, foi a base de edição da Semcom, onde o material de vídeo é descarregado para as ilhas de vídeo, e editado pelos editores de plantão, para os videorreleases, vídeos institucionais, “Fala Maninho”, além dos reels e demais materiais audiovisuais.

O diretor de Comunicação da Semcom, Kleiton Renzo, explicou a interação e o envio de materiais para abastecer a imprensa local e nacional, bem como a organização operacional dos servidores da Semcom que participaram da cobertura do evento.

“Nós conseguimos montar um planejamento que abraçou a cobertura de todas as atividades que a Prefeitura de Manaus está entregando à população no #SouManaus. Nossa equipe contou com 65 profissionais de Comunicação, entre jornalistas, cinegrafistas, mídias sociais, videomaker, fotógrafos, editores de vídeo e de texto, publicitários e equipe operacional, todos empenhados em entregar os principais momentos do #SouManaus para a imprensa e comunicadores locais e nacionais em vídeo, foto, texto e redes sociais”, disse Kleiton Renzo.

Por Márcia Costa Rosa com informações da Semcom