Compensa terá feiras reformadas graças à parceria da Prefeitura e Governo do Estado

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, assinaram, na manhã de hoje (24), a ordem de serviço no valor de R$ 3,1 milhões para início das obras de reforma das feiras do bairro Compensa, na zona Oeste. As unidades que receberão as reformas são: Feira Modelo da Compensa, Núcleo de Apoio ao Cidadão (NAC) da Compensa (conhecido como “mini shopping”) e Quarentão da Compensa e serão investidos na reforma dos três espaços, os valores de R$ 1.951.217,71, R$ 877.780,75 e R$ 324.106,71, respectivamente.

“Nós estamos modernizando todas as feiras e mercados de Manaus, e estamos fazendo isso graças a essa parceria entre o governador Wilson Lima e a Prefeitura de Manaus. Essa feira tem 26 anos de descaso, de esquecimento, e com menos de um ano e meio de mandato eu estou aqui, junto com o governador, para dar a ordem de serviço para a reforma da Feira Modelo da Compensa e de mais duas feiras aqui do bairro. Estamos recuperando todas as feiras e mercados de Manaus, uma ação que nunca foi feita, para que nós possamos dar dignidade aos feirantes e aos consumidores. Estamos reescrevendo a história da cidade de Manaus, das estruturas dos mercados e feiras”, assegurou Almeida.

Localizada na avenida São Pedro, Compensa 2, a Feira Modelo da Compensa possui área de 3.312,73 metros quadrados, 122 boxes e 58 bancas. Atende a 180 permissionários, gerando cerca de 540 empregos diretos e 16 mil indiretos. O local vai receber serviços como troca da cobertura e reformas do piso, sistema de drenagem, esquadrias, instalações elétricas e pintura.

O Núcleo de Apoio ao Cidadão (NAC) da Compensa, conhecido como “mini shopping”, atende a 83 permissionários, gerando cerca de 243 empregos diretos e 7.200 indiretos. No espaço, serão realizadas instalações elétricas, cobertura, pisos, drenagem, reforma de banheiros e pintura geral;

Já a Feira Municipal Quarentão da Compensa, possui área de 415,96 metros quadrados, atende a 77 permissionários e gera cerca de 237 empregos diretos e 7 mil indiretos. A feira que nunca passou por reforma, receberá drenagem, revestimento cerâmico, troca de pisos, instalações elétricas, esquadrias (troca de portas, janelas), reforma de banheiros e pintura geral.

“Hoje a zona Oeste da cidade de Manaus está em festa. Hoje nós estamos fazendo história com a Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas, numa parceria que está entregando resultado para a nossa cidade. Há mais de 25 anos, essa feira foi esquecida, e agora a realidade dos feirantes será diferente”, completou o secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comercial Informal (Semacc), Wanderson Costa.

O governador Wilson Lima enfatizou que a parceria firmada com a gestão municipal, busca encontrar soluções para os problemas enfrentados na capital.

“Fomos eleitos para representar o povo de Manaus e o povo do Amazonas, e é em nome desse compromisso maior que a gente tem feito essa parceria que tem dado certo. Este é o resultado quando os homens públicos se unem, é trabalho que se consegue ver nas ruas, é o trabalho que se consegue ver em cada canto que a gente anda. Isso sim é compromisso com a cidade de Manaus, com o povo do Amazonas”, finalizou o governador.

Com informações da Semcom