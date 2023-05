Como Jason Momoa interpreta vilão brasileiro sem falar português?

Uma das novidades de “Velozes e Furiosos 10”, o filme que inicia o fim da saga de longas estrelados por Vin Diesel, é o vilão Dante Reyes, o filho de Hernan Reys – de “Operação Rio” -, interpretado por Jason Momoa, conhecido por viver o Aquaman e Khal Drogo de “Game of Thrones”.

Na produção, que já está em cartaz nos cinemas brasileiros, Dante quer vingar a morte do pai e, para isso, não mede esforços para atacar e destruir o que Dominc Toretto (Vin Diesel) tem de mais importante: a família.

Mesmo com um personagem que mora no Brasil desde pequeno, Momoa não fala nada de português. Em cena ele até arrisca palavras – pouquíssimas —, mas em entrevista a Splash, confessou que não sabe falar nada na língua e não quis nem mesmo se arriscar.

“Peço desculpas, mas não sei muito de português. Estou aprendendo havaiano agora para a minha série”, disse em referência à produção de “Chief of War”, título em produção pela Apple TV+.

“Eu falo um pouco de português enquanto estou no personagem, mas tínhamos alguns figurantes lindos que eram do Brasil e eles me davam falas para dizer, foi divertido. Eu apenas interagia com alguns de nosso elenco e dizíamos pequenas falas aqui e ali.”

O ator assumiu que foi contratado “no susto” para viver Dante, e por isso foi obrigado a se preparar de maneira muito rápida. Na conversa, que aconteceu de forma online, pois Jason Momoa estava na Austrália para as filmagens, o artista conta que “fez o seu melhor” e torce para que os fãs de “Velozes e Furiosos 10” gostem de sua participação.

A preparação

Dante Reys se destaca na série de filmes como um dos mais perigosos que já ameaçou Toretto. “Ele é um personagem muito ferido e teve muito de sua vida tirada dele. E, mesmo que seu pai fosse um homem mau, ele ainda o amava e sempre quis impressioná-lo”, contou Momoa.

Eu queria interpretar alguém que estava muito, muito quebrado. E ele é muito sádico, por isso ele fica feliz em machucar as pessoas.

A Splash, o ator explicou o processo inusitado usado para criar Dante. “Construí esse personagem da maneira mais estranha possível. Comecei com cores: queria criá-lo com cores acolhedoras. Eu fiz tudo em tons pastéis para te deixar intrigado com esse cara.”

Momoa conta que os olhos também foram uma ferramenta para a criação do personagem. “Eu tenho olhos esverdeados, como avelã. Quando eu coloco olhos castanhos, fica bem mais assustador.”

*Com informações de Uol