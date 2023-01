Começa venda física de ingressos do Games Ram Geek que acontece no fim de semana

A venda presencial de ingressos ocorre nas lojas físicas da Player Games. Realizado pela Rede Amazônica, o Games Ram Geek ocorre na sexta-feira (20), sábado (21) e domingo (22).

O Games Ram Geek ocorre nesta semana, no Studio 5, Zona Sul de Manaus. Os ingressos estão à venda no site www.ingresse.com/gamesram e por meio das lojas físicas da Player Games na capital.

Venda presencial de ingressos

A venda presencial de ingressos ocorre nas lojas físicas da Player Games, situadas:

• na Arena Castelo, Avenida Getúlio Vargas, Centro;

• na Arena Coliseum, Avenida Rio Madeira, Nossa Senhora das Graças;

• na Arena Cathedral, Avenida Jacira Reis, Dom Pedro;

• na Arena Strike, loja 04, rua Dom Milton Correa Pereira, Parque Dez de Novembro.

O valor dos ingressos para meia-estudantil e meia-social é R$ 20 para sexta, R$ 25 para sábado e R$ 25 para o domingo. O passaporte para os três dias custa R$ 50.

No caso da meia-social é preciso levar 1kg de alimento não-perecível no dia do evento.

O Games Ram Geek reúne um público de todas as idades com interesse em tecnologia, robótica, cultura pop e geek, gamers e culinária asiática. A programação conta com campeonato na arena gamer, torneio de sumobot, concurso de cosplay, KDT (competição de k-cover) e atrações nacionais e internacionais do universo geek, como o dublador do Ben10, Charles Emmanuel, e o cantor de j-pop Ricardo Cruz

Com informações do g1-AM