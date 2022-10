Começa a ‘Fla Fun Fest – Final da Libertadores 2022’ agora de tarde no Studio 5

No Fla FunFest, o torcedor poderá assistir entre amigos o jogo da final que será transmitido do Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, e está marcado para às 17h (horário de Brasília)

O estudante de enfermagem, Josué Tavares, 35, foi surpreendido pelo presidente de honra da torcida Raça Rubro Negra, Lavor Neto, com um convite inesperado para o “Fla Fun Fest”, evento que vai transmitir a final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR, hoje (29).

O encontro da Raça Rubro Negra será no Studio Cinco, na Zona Sul, a partir das 12h. A pista estará liberada somente para quem estiver com a camisa do time mais amado do Brasil.

E foi exatamente por ouvir Josué dizer que não tinha a camisa, mas gostaria de ir ao evento, que uma amiga do estudante (que não quer ser identificada), entrou em contato com o presidente de honra da Raça Rubro Negra em Manaus para fazer uma surpresa ao colega.

Lavor Neto conta que estava no Rio de Janeiro acompanhando a final da Copa do Brasil, mas se dispôs a levar o acriano para a festa. “Aí pensei em dar a ele uma camisa do front stage para ele ficar no lugar mais privilegiado do evento. É muito gratificante realizar estas surpresas. Ainda mais para um jovem batalhador e apaixonado pelo Mengão”, disse Neto.

Armação

De volta à Manaus, Lavor Neto, combinou com sua amiga de ir ao trabalho do rapaz. Lá, ela e outros colegas combinaram de dizer a ele que o chefe da firma estaria de volta e precisariam buscar umas caixas no carro. Ele estranhou, pois, o patrão havia acabado de sair.

“Quando cheguei próximo ao carro, o rapaz, que já sabia quem eu era, saiu dizendo: quem é o Josué? Ele se apresentou e entregou a camisa para o evento. Eu fiquei tão nervoso e sem entender nada, que só disse obrigado e virei. Foi quando meus colegas gritaram e explicaram o que estava ocorrendo. Depois que tiramos as fotos que fiquei mais calmo”, contou Josué Tavares.

História

Natural de Brasiléia, no Acre, Josué Tavares está em Manaus há sete meses. Sem muitas perspectivas na sua cidade, para cursar uma faculdade e conseguir um bom emprego, decidiu mudar de estado.

Sonha em ser médico, mas enquanto se estabelece ou consegue passar no vestibular em uma faculdade pública ou ter dinheiro para pagar uma particular, optou por cursar enfermagem. Ele estuda na UniNorte e trabalha como garçom.

Órfão de mãe, ele tem um casal de irmãos quem moram no Acre e o pai mora em Belém, no Pará. Aliás, o pai nem sonha que ele vai para uma torcida organizada.

“Ele não gosta de futebol. Já eu sempre gostei, apesar de não saber jogar. O Mengão é contagiante, assim com sua torcida”, define Tavares.

Timaço

Além de Josué Tavares, o ‘Fla Fun Fest – Final da Libertadores 2022’, contará com um time de peso para animar a torcida antes, durante e depois do evento. São eles: Grupo Cacildes, DJ Daniel Barreto, Wilsinho de Cima e Bateria Show, além da bateria Raça Rubro-Negra. O jogo será no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, e está marcado para às 17h (horário de Brasília).

“Teremos espaço amplo, comodidade, segurança, praça de alimentação, ambulância, atrações musicais, três telões, front stage, camarote, arquibancada. A pista será liberada, mas não adianta chegar com camisa de outro time, de candidato, etc. Tem de estar com a camisa do Flamengo”, reforçou Lavor Neto.

O ‘Fla Fun Fest – Final da Libertadores 2022’, marcará também a festa de aniversário de 28 anos da Raça Rubro-Negra em Manaus. O evento é realizado pela Torcida Raça-Rubro Negra com produção da Arsenal Service e da Sintonnia Artística.

Saiba mais, ligando para (92) 98202-8338

Com informações da assessoria