Com VAR protagonista, Flamengo bate o egípcio Al-Ahly e fica em 3º no Mundial de Clubes

Pedro e Gabigol balançaram a rede duas vezes no triunfo por 4 a 2 contra os egípcios

O Flamengo chegou próximo, mas conseguiu espantar uma nova zebra no Mundial de Clubes e venceu o Al-Ahly por 4 a 2 para ficar com o terceiro lugar da competição. Gabigol e Pedro marcaram duas vezes cada pelo time carioca no Marrocos. O camisa 9 é o artilheiro do torneio com quatro gols.

O árbitro Mustapha Ghorbal teve trabalho. O argelino foi chamado ao VAR em três oportunidades: para marcar dois pênaltis, um para o Flamengo e outro para o Al-Ahly, e em outra oportunidade para checar um possível cartão vermelho e cancelar uma penalidade para o time brasileiro.

Logo no início da partida, Gabigol marcou de pênalti para o Flamengo. O camisa 10 mostrou muita habilidade para deslocar o goleiro egípcio. No entanto, os Al-Ahly chegou ao empate ainda na primeira etapa com Abdelkader em cobrança de escanteio.

Na volta do intervalo, os africanos perderam um pênalti antes de conseguirem a virada novamente com o camisa 9. Os egípcios ainda tiveram a chance de aumentar em contra-ataque, mas desperdiçaram.

Após a expulsão do lateral Abdelfattah, o Flamengo aproveitou a superioridade numérica e empatou com Pedro. A virada veio novamente com Gabigol cobrando pênalti. E ainda teve tempo do camisa 9 marcar o quarto gol rubro-negro.

Em seu 200º jogo com a camisa do Flamengo, Arrascaeta permaneceu em campo e balançou as redes, mas o bandeiro marcou impedimento e anulou o quinto gol carioca.

Com informações do Terra